Deputados ficam insatisfeitos com redução de orçamento para barragens no Vale do Itajaí

Contrariedade

Até a bancada governista do PL está contrariada com o governador Jorginho Mello por ter reduzido em 48%, no orçamento de 2024, o valor o destinado a melhorias e à ampliação de barragens no Vale do Itajaí. Neste ano foi de R$ 42,5 milhões e para o próximo ano R$ 21,7 milhões. Valores que se tornam conhecidos quando ainda há cidades catarinenses ainda submersas parcialmente pelas intensas chuvas das últimas semanas.

Estrela

Superadas as dificuldades iniciais, a secretária de Estado da Saúde, e enfermeira e deputada federal Carmen Zanotto, está aparecendo como a estrela maior do atual governo estadual. Um de seus desafios vencidos foi o de praticamente zerar as filas de cirurgias eletivas. Passam de 101 mil desde o início do ano, das quais 12.468 mil de procedimentos oncológicos, área que lhe é muito cara.

Instituições falhas

Uma observação mais que pertinente do deputado estadual Sargento Lima (PL) quanto às cenas de policiais militares escoltando moradores de rua para fora da cidade de Itajai. Afirmou que a PMSC trabalha muito porque tem uma característica: é chamada para atuar sobre o erro de todas as demais instituições, sejam elas as igrejas, escolas, Judiciário, Legislativo e imprensa. Verdade.

Pronta resposta

Foi inaugurado esta semana em Joinville o 1° Batalhão de Pronta Resposta (BPR) de SC. A unidade é especializada no atendimento de ocorrências de alto risco e será uma barreira repressiva contra os crimes violentos e grupos criminosos que possam agir no norte do Estado.

PPP histórica 1

A concessão patrocinada do aeroporto regional de Jaguaruna, bancada nesta semana pelo governador Jorginho Mello, é a primeira proposta de parceria público-privada (PPP) do governo de SC em todos os tempos.

PPP histórica 2

A propósito, a Federação das Indústrias se apressou em emitir nota enaltecendo o anúncio do Executivo estadual, defendendo que o modelo seja aplicado também às rodovias estaduais.

Mais R$ 20 milhões

A OAB-SC conquistou suplementação de R$ 20 milhões para custear o atendimento da advocacia dativa à população hipossuficiente. O governador Jorginho Mello acolheu o pedido da presidente da entidade, Cláudia Prudêncio, e na mesma oportunidade também sancionou o projeto de lei proposto pelo deputado Ivan Naatz, a pedido da seccional, que dispensa a advocacia de recolher custas antecipadas nos processos movidos para cobrar honorários. Com o acréscimo do valor, o sistema Assistência Judiciária Gratuita (AJG) terá investido R$ 70 milhões este ano. Em pouco mais de quatro anos, 368,7 mil cidadãos foram atendidos pelos dativos, uma demanda que aumentou 26% somente nos primeiros quatro meses deste ano, comparado ao mesmo período de 2022.

Trabalho escravo

A Procuradoria Geral da República defendeu que a doméstica Sônia Maria de Jesus seja afastada, de novo, da casa do desembargador Jorge Luiz Borba, do TJ-SC, investigado por supostamente mantê-la em condições análogas à escravidão, em Florianópolis. A PGR quer que o Superior Tribunal de Justiça reveja sua decisão, de junho, permitindo que ela voltasse ao imóvel.

Relevância

Das 55 milhões de avaliações que a plataforma Airbnb recebeu ao longo do tempo, milhares demonstram a relevância de SC. A cada minuto, mais de 100 avaliações cinco estrelas são enviadas em todo o mundo. Em SC houve mais de 1,2 milhão deixadas por hóspedes até agora. Em 2023, 90% deles no Estado que enviaram uma avaliação, indicaram pelo menos uma estadia cinco estrelas.

Contraponto

Enquanto alguns reclamam do prêmio de consolação dado para a ex-ministra do Esporte Ana Moser, como conselheira do Sesc, nada se diz sobre o ex deputado federal Mauro Mariani (MDB), que em 2018 ficou em 3o lugar para o governo do Estado mas foi premiado com a diretoria de Acompanhamento e Recuperação de Créditos do BRDE. Recentemente foi içado ao conselho do Sebrae. Dois pesos e duas medidas?

Como pode?

Nosso sistema jurídico covarde, hipócrita, benevolente e corrupto, é que permite que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, mas que está em liberdade, agora se transforme em consultor político e de marketing, já com contrato com 15 prefeitos, para as eleições de 2024. Inacreditável!