Chegando

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou semana passada o relatório do Inquérito 3980, que deve ser julgado na sessão de amanhã na Segunda Turma. Instaurado em decorrência da Operação Lava-Jato, envolve parlamentares do Partido Progressista (PP), acusados de suposta prática dos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em fatos relacionados à Petrobras. Está lá o ex-deputado federal catarinense João Pizzolatti Júnior.

Desrespeito às leis

No evento Innovation Day, em Florianópolis, foi divulgada uma pesquisa inédita da Fundação Getúlio Vargas em que 37% dos entrevistados responderam que os deputados são os que mais desrespeitam as leis no Brasil, exatamente eles que mais deveriam zelar por elas. Outros 33% disseram que o brasileiro em geral é quem não está nem aí para regramentos. Detalhe: para 14%, o presidente Michel Temer é quem mais passa por cima das leis.

Separação

Amigos e sócios de longa data, o publicitário Rodrigo Lapolli rompeu a sociedade que mantinha na agência Neovox, com o publicitário e marqueteiro Fábio Veiga. As diferenças se ressaltaram assim que vieram a público a delação envolvendo o governador Raimundo Colombo e seus pedidos de doação para a campanha.

Registro dispensável

Por essas coisas que muitos produtos dobram de preço impunemente. Uma empresa catarinense que trabalha com transporte de medicamentos estava sendo obrigada a manter registro no Conselho Regional de Farmácia de SC e, ainda, contratar um farmacêutico responsável. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) determinou que as exigências são totalmente dispensáveis e o CRF-SC terá que restituir os valores já pagos em taxas e anuidades.

Imposição rechaçada

Não se fala outra coisa em rodas togadas. A Justiça Federal suspendeu ato do Ministério Público do Trabalho (MPT) da 12ª Região (SC) que buscava estabelecer um número máximo de estagiários (não acima dos servidores efetivos) no TJ-SC. A notificação encaminhada pelo MPT ao TJ também ameaçava dirigentes do órgão com ações civis públicas nas áreas administrativa, civil e criminal, caso não atendessem às determinações dos procuradores federais. O MPT, na sua peculiar prepotência, ignorou a autonomia do Poder Judiciário e as singularidades da atividade jurisdicional.

Amamentar

A propósito da segunda edição do Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, hoje, na Assembleia Legislativa, é preciso que a população saiba que amamentar em qualquer lugar público de SC é um direito assegurado por lei sancionada em agosto de 2016. Alguns hipócritas torceram o nariz, os mesmos que acham normal e se deleitam vendo homens e mulheres desfilarem nus em escolas de samba.

Ortografia

O consagrado linguista e escritor catarinense Deonísio da Silva fará palestra amanhã, às 18 horas, na sede da Academia Catarinense de Letras, em Florianópolis abordando os impasses e soluções do acordo ortográfico. O tema interessa todos que trabalham com a palavra escrita ou falada.

Desprezo

A prefeitura de São José viu-se obrigada a fazer uma campanha diante de um desperdício inaceitável: somente em uma policlínica, no distrito de Barreiros, 278 pessoas faltaram às consultas em julho. Foram 278 que tiraram a vez de outras pessoas, quem sabe mais necessitadas. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de divulgação dos nomes dos faltantes, rechaçada por questões jurídicas. Mas o que impede que a própria policlínica avise por telefone ou outro dos trocentos meios de comunicação? As clínicas privadas fazem isso há anos.

Violência

Nestes tempos de violência desmedida, está aí um projeto que, mesmo com nobres objetivos, divide as pessoas em Florianópolis. É da Guarda Municipal, e incentiva o boxe em escolas, para jovens ente 8 e 18 anos, como forma de inclusão social.

Contramão

As disciplinas Filosofia e Sociologia são obrigatórias no ensino médio. E o que faz a UFSC em seu próximo vestibular? As provas de História e Geografia agora serão substituídas pela de Ciências Humanas e Sociais com 20 questões, que abordarão as disciplinas História (sete), Geografia (sete), Filosofia (duas), Sociologia (duas) e mais duas interdisciplinares envolvendo duas ou mais dessas áreas.

DETALHES

Com ações em diversos municípios, entidades e profissionais da saúde prestarão orientações à população para a existência do câncer do intestino e a necessidade de realizar exames preventivos. É o Setembro Verde, organizado pela Sociedade Catarinense de Coloproctologia.

Socorro! As 280 empresas que realizam a vistoria veicular em SC acabam de receber um adesivo da campanha para que a população conheça a tributação realizada sobre cada procedimento. Hoje, em cima do valor de cada operação, 45% se referem apenas aos impostos cobrados.