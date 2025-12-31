Desalojados e casas interditadas: Defesa Civil de Brusque atualiza número de ocorrências

A Defesa Civil de Brusque divulgou um novo boletim na noite desta terça-feira, 30, com a atualização do balanço das ocorrências registradas em razão das fortes chuvas que atingiram o município no fim da tarde.

De acordo com o levantamento oficial, Brusque contabiliza 19 ocorrências até as 22h, com destaque para dez registros de deslizamentos e movimentos de massa, além de alagamentos em pontos já conhecidos da cidade, especialmente na avenida Primeiro de Maio e nos bairros Cedrinho e Cedro Alto. Em alguns casos, os alagamentos chegaram a atingir residências.

Ainda conforme a Defesa Civil, duas residências foram interditadas parcialmente por risco estrutural, sendo uma no bairro Bateas e outra no Águas Claras, ambas em função de deslizamentos de terra.

Ao todo, oito pessoas ficaram desalojadas, sem registro de desabrigados até o momento, e cerca de 240 pessoas foram diretamente afetadas pelas ocorrências.

Volume de chuva

O maior volume de chuva foi registrado na região da avenida Primeiro de Maio, com 89,6 milímetros acumulados em apenas seis horas.

Em 24 horas, o acumulado chegou a 104,6 milímetros. Em Botuverá, o volume registrado foi de 71,12 milímetros, enquanto Guabiruba teve 24,49 milímetros e Vidal Ramos, 8,28 milímetros no mesmo período.

Nível do rio Itajaí-Mirim

Em relação ao nível do rio Itajaí-Mirim, a situação segue em monitoramento. Em Brusque, o rio atingiu 4,26 metros e permanece em elevação, configurando nível de atenção. A projeção da Defesa Civil indica que o rio pode chegar a 4,80 metros por volta da 1h da madrugada, caso a previsão se confirme.

Se esse cenário se concretizar, há possibilidade de alagamentos em trechos da avenida Beira Rio, especialmente nos fundos do loteamento EMA II, Santa Mônica, ponte estaiada, continuidade da Beira Rio e fundos do IFC.

Apesar disso, não há, até o momento, indicativo de alagamento de residências causado diretamente pelo rio.

Previsão e orientações

A previsão meteorológica indica que o sistema de baixa pressão segue influenciando o tempo, com possibilidade de novos temporais entre a tarde e a noite desta quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo.

A Defesa Civil reforça o pedido de atenção redobrada, especialmente para moradores de áreas de risco e próximas a encostas.

Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.