Desaprovação de Lula entre moradores da região Sul chega a 60%

Lula no Sul

A região sul do Brasil continua sendo antilulista. Na nova rodada da pesquisa Genial Quaest, liberada ontem, 46% dos brasileiros avaliam o governo dele como positivo e 51% negativo. Mas entre catarinenses, gaúchos e paranaenses, o presidente amarga 60% de desaprovação.

Humilhações

A família Bolsonaro, que só pensa em si e nos que a bajula, humilha os catarinenses como se aqui pudesse fazer e desfazer em termos políticos. O vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos, quer se impor como um dos candidatos às duas vagas para senador pelo Estado. Representação também desejada pelo vereador em Balneário Camboriú, Jair Renan, quer ser eleito deputado federal em 2026. Agora a deputada federal mais votada nas eleições de 2022 em SC, que comandou a estratégica Comissão de Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni, resolve, numa verdadeira gambiarra do seu partido, o PL, renunciar como líder da minoria para que mais um Bolsonaro, Eduardo, refugiado nos Estados Unidos, consiga manter-se como deputado federal. Demais, não?

Amicus curiae

A Fiesc foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal como terceiro interessado (amicus curiae) na ação que lá tramita, movida pela Procuradoria Geral da República, que questiona a validade do Código Ambiental de SC. Aquela, lunática, que quer proibir atividades agrossilvipastoris em áreas entre 400 e 1.500 metros de altitude. Esse espaço corresponde entre 76% a 80% do território catarinense. No que depender do histérico ambientalismo-caviar, pouco importa os 244 mil empregos que poderiam ser extintos e a redução do PIB estadual em R$ 17 bilhões.

Seif acionado

O líder da Rede na Câmara dos Deputados, Túlio Gadêlha (PE) acionou o Conselho de Ética do Senado contra Jorge Seif (PL-SC) por mandar o próprio congressista “se foder”. Mais: mostrou o dedo do meio durante sessão da CPI do INSS na semana passada. Que nível!

Argumento

A Ordem dos Economistas de SC, que está fazendo um lobby junto aos deputados estaduais pela aprovação de projeto que institui a Semana Estadual da Educação Financeira, tem um argumento forte desde anteontem, quando divulgou-se que 43% dos adultos brasileiros, o equivalente a impressionantes 72 milhões de pessoas, estão inadimplentes. Salvo exceções, são brasileiros que não tem a cultura do planejamento financeiro.

Sem álcool

Uma cerveja sem álcool, feita numa parceria envolvendo seis marcas diferentes, é uma das novidades na programação do 2º Festival da Associação das Microcervejarias de Pomerode, marcado para 27 de setembro. A bebida exclusiva será servida apenas durante o evento, no Pavilhão Municipal de Eventos.

Conta própria

Divulgou-se ontem interessante estudo sobre o percentual de trabalhadores brasileiros por conta própria no segundo trimestre deste ano. O maior de autônomos fica em Rondônia (283 mil), ou 35,% da população ocupada com algum tipo de atividade formal ou informal. Na outra ponta está SC, com 2,2%. E com milhares de empregos sobrando, por falta de qualificação.

Lavagem de dinheiro

Importante autoridade do meio policial catarinense confirma um fato cada vez mais concreto no Estado, principalmente no litoral, desde Garopaba, ao sul, até Balneário Piçarras, ao norte: salões de beleza e barbearias lideram a lista de “investimentos” do crime organizado para lavagem de dinheiro resultante do tráfico de drogas e de armas. E, em seguida, literalmente, lavanderias.

Fortalezas

Infelizmente, é o resultado da violência que grassa entre nós. Deve ir a plenário e com votação a favor quase certa, projeto de lei da deputada Paulinha (Podemos) que deve virar lei estadual , prevendo que em todas as novas escolas da rede pública e privada, de educação infantil, fundamental e ensino médio contemplem em seus projetos arquitetônicos a instalação de sistemas de controle de acesso e mecanismos de segurança física, como portaria com identificação de visitantes, câmeras de monitoramento, cercamento perimetral, portas com travamentos controlados e alarmes, observando normas técnicas de acessibilidade, segurança contra incêndio e dados pessoais. Quase fortalezas.

Rio desprezado

Acerca da informação de que o Aeroporto Internacional de Navegantes terá 1.531 voos de chegada e partida movimentando 252 mil passageiros somente de 1º a 31 de outubro, o jornalista Juca Deschamps se diz estar sempre inconformado de olhar o Rio Itajaí e não constatar nenhum aproveitamento turístico nele. Verdade. Se fosse a Europa…