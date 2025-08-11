“Descanse em paz, querido”: amigos e familiares lamentam morte de enfermeiro da Prefeitura de Brusque

Amigos e familiares lamentaram a morte do enfermeiro Dionatan Uilian Feijo Roldan, de 44 anos, ocorrida neste domingo, 10, em Blumenau. Ele atuava na Prefeitura de Brusque.

Dionatan faleceu em decorrência de pancreatite. Ele estava no Hospital Santa Isabel, em Blumenau.

Uma prima do enfermeiro, bastante emocionada, publicou uma série de memórias vividas junto com o familiar.

“Perdi, junto contigo, nossas histórias, nossa infância, tinha muita sabedoria em suas palavras. Que ironia do destino. Quis Deus o levar, mas sinto não ter estado mais tempo junto de ti, meu irmão, meu querido Uilian. Te amarei para sempre”, disse.

Nas redes sociais, uma mulher fez uma publicação agradecendo pelos auxílios que o colega lhe deu. “Descanse em paz, querido! Foi um prazer te conhecer. Obrigada por toda a ajuda que me deu. Que Deus te receba de braços abertos”, disse.

Outra amiga também o agradeceu por ele tê-la permitido vê-lo antes de partir. ”Que Deus te dê o descanso merecido e conforte sua família com o bálsamo de Gileade”.

Também nas redes sociais, outra mulher lamentou a morte de Dionatan e mencionou que ele era uma pessoa boa. “Que descanse nos braços do Pai eterno”.

Velório

O velório está sendo realizado na capela Frei Fulgêncio B, do cemitério São José, em Blumenau. A cerimônia de despedida será realizada às 17h30 nesta segunda-feira, 11, no cemitério São José.

A Prefeitura de Brusque se manifestou em nota. “Servidor dedicado, Dionatan atuou com zelo e compromisso na Atenção Primária à Saúde. Sua competência profissional e atenção humana deixaram marcas positivas entre colegas de trabalho e pacientes. Neste momento de dor, a administração municipal expressa solidariedade à esposa, familiares, amigos e colegas, desejando-lhes conforto e força para enfrentar esta irreparável perda”.

Dionatan também trabalhou em Guabiruba.

