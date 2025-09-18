Descarte correto: saiba quando acontece o Dia D Ecoponto em Brusque

O Núcleo de Gestão Ambiental da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza, na próxima quinta-feira, 25, mais uma edição do Dia D Ecoponto.

A ação tem o objetivo de fazer o descarte correto de pilhas, lâmpadas, baterias e materiais eletrônicos.

A coleta dos materiais será no estacionamento do Sesc, na avenida Arno Carlos Gracher, das 9h às 11h e das 14h às 16h.

“Esta é uma ação gratuita para atender a comunidade. Realizamos o Dia D Ecoponto duas vezes por ano para estimular a consciência sobre a importância do descarte correto desses materiais”, destaca o coordenador do Núcleo de Gestão Ambiental, Valter Floriani.

Eu ajudo na lata

No Dia D Ecoponto também será possível contribuir com a campanha ‘Eu Ajudo na Lata’, realizada em parceria entre a Acibr e Unimed.

A campanha tem como objetivo juntar tampinhas de garrafas e lacres de latinhas que, posteriormente, serão vendidos, para a compra e doação de uma cadeira de rodas adaptada.