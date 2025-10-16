Em uma área afastada do agito urbano, Ribeirão Porto Franco preserva traços marcantes da colonização italiana em Botuverá e mantém um estilo de vida que valoriza a simplicidade e a proximidade com a natureza.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Embora familiar aos moradores do município, o bairro ainda passa despercebido por grande parte do público que não é da cidade, mesmo reunindo elementos históricos, culturais e paisagísticos que atravessam gerações.

Botuverá em sua essência

Logo ao chegar, é possível então notar o predomínio do verde. A vegetação densa acompanha o trajeto por estradas de terra e delimita os quintais bem cuidados das residências.

Em meio ao cenário, destacam-se vários riachos que cortam toda a extensão do lugar e reforçam a sensação de tranquilidade.

Ribeirão Porto Franco, pois, também abriga construções que ajudam a contar a história da comunidade local.

As antigas estufas de fumo ainda de pé, resistem à passagem do tempo e servem como lembrança de um período em que o cultivo e a secagem do tabaco tinham papel central na economia da região.

Cultura de Botuverá

Um dos aspectos mais preservados está na cultura herdada dos imigrantes italianos que chegaram ao município no século XIX.

Ainda hoje, é possível encontrar moradores que mantêm o uso do idioma bergamasco, transmitido através de gerações e presente no cotidiano de muitas famílias.

Belas paisagens

Além da tradição cultural, o bairro oferece paisagens que refletem o estilo de vida rural.

A ausência de grandes construções e o contato direto com o ambiente natural ajudam a manter um ritmo mais sereno, valorizado por quem busca qualidade de vida e vínculos com a própria história.

Mesmo sem grandes atrativos turísticos, Ribeirão Porto Franco representa um patrimônio cultural e natural de Botuverá.

Cada detalhe — das casas simples aos sotaques antigos — contribui para manter viva a memória da colonização italiana no Vale do Itajaí.

Com acesso por trechos pavimentados e também por estradas de terra, o bairro segue como referência de preservação das raízes e da vida no campo.

Um destino que, mesmo discreto, segue assim despertando o interesse de quem procura conhecer mais sobre a identidade de Botuverá.

No fim da edição, logo após os anúncios, imagens selecionadas mostram diferentes ângulos de Ribeirão Porto Franco e ajudam a traduzir visualmente a atmosfera do lugar.

Galeria após anúncios

A excelência editorial do Blog do Ciro Groh pois, só é possível graças aos parceiros comerciais que confiam e investem neste trabalho.

Clique nos banners abaixo, conheça cada um deles, entre em contato e então descubra os produtos e serviços disponíveis.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque em fotos então une arquitetura, natureza e frio na Praça Sesquicentenário

2. Veja então como o inverno deu as caras em Brusque

Botuverá em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK