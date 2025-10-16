Em uma área afastada do agito urbano, Ribeirão Porto Franco preserva traços marcantes da colonização italiana em Botuverá e mantém um estilo de vida que valoriza a simplicidade e a proximidade com a natureza.

Embora familiar aos moradores do município, o bairro ainda passa despercebido por grande parte do público que não é da cidade, mesmo reunindo elementos históricos, culturais e paisagísticos que atravessam gerações.

Botuverá em sua essência

Logo ao chegar, é possível então notar o predomínio do verde. A vegetação densa acompanha o trajeto por estradas de terra e delimita os quintais bem cuidados das residências.

Em meio ao cenário, destacam-se vários riachos que cortam toda a extensão do lugar e reforçam a sensação de tranquilidade.

Ribeirão Porto Franco, pois, também abriga construções que ajudam a contar a história da comunidade local.

As antigas estufas de fumo ainda de pé, resistem à passagem do tempo e servem como lembrança de um período em que o cultivo e a secagem do tabaco tinham papel central na economia da região.

Chama acesa e memórias então servidas sobre a chapa/Foto: Ciro Groh/O Município

Cultura de Botuverá

Um dos aspectos mais preservados está na cultura herdada dos imigrantes italianos que chegaram ao município no século XIX.

Ainda hoje, é possível encontrar moradores que mantêm o uso do idioma bergamasco, transmitido através de gerações e presente no cotidiano de muitas famílias.

Imagem então retrata um instante de harmonia entre amigos, cães e raízes familiares/Foto: Ciro Groh/O Município

Belas paisagens

Além da tradição cultural, o bairro oferece paisagens que refletem o estilo de vida rural.

A ausência de grandes construções e o contato direto com o ambiente natural ajudam a manter um ritmo mais sereno, valorizado por quem busca qualidade de vida e vínculos com a própria história.

Mesmo sem grandes atrativos turísticos, Ribeirão Porto Franco representa um patrimônio cultural e natural de Botuverá.

Cada detalhe — das casas simples aos sotaques antigos — contribui para manter viva a memória da colonização italiana no Vale do Itajaí.

Com acesso por trechos pavimentados e também por estradas de terra, o bairro segue como referência de preservação das raízes e da vida no campo.

Um destino que, mesmo discreto, segue assim despertando o interesse de quem procura conhecer mais sobre a identidade de Botuverá.

No fim da edição, logo após os anúncios, imagens selecionadas mostram diferentes ângulos de Ribeirão Porto Franco e ajudam a traduzir visualmente a atmosfera do lugar.

Botuverá em fotos

