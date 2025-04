Desembargador brusquense toma posse como presidente do TRE-SC nesta sexta-feira

O desembargador Carlos Alberto Civinski toma posse como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) nesta sexta-feira, 4. O brusquense sucederá a desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta.

O evento ocorre na sala de sessões Ministro Teori Zavascki, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), a partir das 17h.

Civinski foi eleito juiz efetivo do TRE-SC em 2023, para o biênio 2024-26. No primeiro ano, foi vice-presidente da Corte eleitoral catarinense e corregedor. Agora, como presidente, exercerá a função até o término do biênio.

