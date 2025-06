Desembargador do TJ-SC visita Núcleo de Prática Jurídica da Unifebe

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Unifebe recebeu, na última sexta-feira, 30, o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), Guilherme Nunes Born, e o juiz do Juizado Especial da Comarca de Brusque e egresso do curso de Direito da Unifebe, doutor Frederico Andrade Siegel.

Na ocasião, os representantes do Poder Judiciário de Santa Catarina destacaram a importância da atualização do convênio firmado com a instituição de ensino, essencial para a continuidade dos atendimentos e assistências judiciárias gratuitas oferecidos à população.

As autoridades foram recepcionadas pela coordenadora do curso, professora Anna Mattoso, e pela coordenadora do NPJ, professora Adriana Bina da Silveira. Durante a visita, conheceram a nova estrutura do Núcleo de Prática Jurídica, inaugurada este ano pela instituição.

“Receber em nosso NPJ os representantes do TJ-SC reconhece e chancela a qualidade e a eficiência dos nossos atendimentos em assistência judiciária gratuita, juizado especial e mediação pré-processual realizados para a população da Comarca de Brusque. Em especial neste ano, em que o nosso Núcleo celebra seus 30 anos de compromisso com a justiça, com a nossa comunidade e com uma formação de excelência, fundamentada na prática e na humanização”, destaca a professora Anna Mattoso.

Além de conhecerem o novo espaço, o desembargador conversou com os estudantes, estagiários do Núcleo e professores do curso.

