O Brusque enfrenta o Anápolis às 16h30 deste domingo, 10, no estádio Jonas Duarte, pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O quadricolor precisa superar diversos desfalques por lesão e suspensão, enquanto o Galo da Comarca chega com três baixas por acúmulo de cartões. Como visitante, o Marreco tenta a terceira vitória consecutiva, e o adversário, invicto há seis jogos em casa, tem objetivo de continuar sua recuperação.

O técnico Bernardo Franco perde opções importantes para a montagem da equipe. Mateus Pivô, cortado por lesão no aquecimento para Brusque 0x0 Itabaiana, na segunda-feira, 4, levou o terceiro cartão amarelo no banco de reservas. Sua escalação em Anápolis já seria improvável antes, e ficou impossível com a suspensão.

Além do lateral-direito, estão suspensos o zagueiro Roberto e os meio-campistas Biel e Alex Paulino, todos por acúmulo de cartões amarelos. Não há desfalques por suspensão. Matheus Nogueira, Ítalo, Diego Mathias, Guilherme Pira e Luizinho estão pendurados.

Uma possível escalação tem Matheus Nogueira; Thiago Freitas, Éverton Alemão, Jhan Pool Torres, Alex Ruan; Jean Mangabeira, Bernardo; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; Olávio.

O zagueiro Thiago Freitas saiu sentindo dores na partida contra o Itabaiana, mas treinou normalmente nesta quinta-feira, 7.

Continua como desfalque o lateral Caio Gomes, com entorse de tornozelo acompanhada de lesão ligamentar. A confirmação oficial de sua lesão, na segunda-feira, 4, dá previsão de retorno dentro de quatro semanas. Ele faz trabalhos de transição em campo.

O atacante nigeriano Udeh Clinton não participou dos treinos no CT do América. Realizou alguns exames acompanhado do fisioterapeuta do clube, Irvesonn Rodrigues.

Em contraste com maus resultados no Augusto Bauer, o Brusque vem de duas vitórias jogando fora de casa: 2 a 0 sobre o Maringá e 3 a 1 sobre o Botafogo-PB. São as únicas partidas de Bernardo Franco comandando o quadricolor como visitante.

O quadricolor abre a rodada ocupando a sexta posição, com 22 pontos, um a mais que Ypiranga (7º), CSA (8º) e Floresta (9º). Vencer o Anápolis não fará a equipe subir posições, mas poderá dar vantagem maior em relação ao lado de fora do G-8. Empate ou derrota podem levar o quadricolor, na pior das hipóteses, ao 10º lugar.

Anápolis

O Anápolis é o 17º colocado, empatado em 16 pontos com o 15º, Botafogo-PB, e o 16º, Figueirense. Suas três vitórias na competição foram obtidas nos últimos cinco jogos, diante de Itabaiana, Guarani e Figueirense. A reação teve um freio com a derrota fora de casa para o Confiança na segunda-feira, 4.

Três jogadores cumprem suspensão: o zagueiro André Henrique, o volante Paulinho (ex-Brusque) e o atacante João Felipe. Estão pendurados os volantes João Borim e Samuel.

Uma escalação possível tem Paulo Henrique; Fábio, Rafael Costa, Lucão, Rafael Verrone; Samuel, João Borim, Talison (Igor Cássio); Kaique Maciel (Kadu), Jefinho; João Celeri.

Em casa, o Anápolis está invicto há seis partidas, com quatro empates consecutivos até as vitórias sobre Itabaiana e Guarani.

Arbitragem

O trio é amazonense. Antonio Carlos Pequeno Frutuoso apita a partida, auxiliado por Uesclei Regison Pereira dos Santos e Dimmi Yuri das Chagas Cardoso. Lee Harrison Wall dos Santos (GO) é o quarto árbitro.

Anápolis x Brusque em tempo real

Acompanhe Anápolis x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 16h.

