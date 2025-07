Desfalcado, Brusque recebe o lanterna Retrô e tem missão de subir no G-8 da Série C

Com diversas baixas, o Brusque enfrenta o Retrô às 19h deste domingo, 20, no estádio Augusto Bauer, pela 13ª rodada da Série C. O técnico Bernardo Franco, suspenso, terá de escalar um time considerando três desfalques por cartões amarelos, enquanto o quadricolor tenta a segunda vitória consecutiva para subir no G-8. Do outro lado, a Fênix ocupa a lanterna, sem gols marcados há seis partidas.

O volante Jean Mangabeira, o lateral-esquerdo Alex Ruan e o zagueiro Jhan Pool Torres estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Estão pendurados o lateral-direito Mateus Pivô, o zagueiro Roberto, os meio-campistas Alex Paulino e Biel, e os atacantes Diego Mathias e João Veras.

O próprio técnico Bernardo Franco está suspenso. Foi expulso em sua estreia, na rodada anterior, ao atrapalhar o lateral-esquerdo Rhuan na cobrança de um arremesso lateral. Em seu lugar, à beira do campo, deverá estar o auxiliar-técnico Marcos Skavinski.

Outro desfalque é Biel, que, com lesão muscular, já esteve fora da vitória por 2 a 0 sobre o Maringá na segunda-feira, 14.

Mateus Pivô foi substituído com desconforto muscular na rodada anterior, mas tem treinado normalmente. O goleiro André Luiz, que ficou de fora do banco por uma possível lesão, também está treinando. O meia Robinho, por outro lado, não participou dos treinos táticos desta quinta-feira, 17, no CT do América.

Opções

Há uma semana no comando, Bernardo Franco faz seus primeiros trabalhos para encontrar suas escalações ideais. Se mantiver um esquema de três zagueiros em 3-4-3, poderia utilizar Matheus Nogueira; Roberto, Éverton Alemão, Maurício; Mateus Pivô, Alex Paulino, Bernardo, Ítalo; Diego Mathias, Guilherme Pira; João Veras.

Uma outra opção de esquema pode apresentar um time com Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Roberto, Éverton Alemão, Ítalo; Alex Paulino, Bernardo; Diego Mathias, Thomaz, Guilherme Pira; João Veras.

Em outra variante, uma escalacão possível tem Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Roberto, Maurício, Ítalo; Bernardo (Alex Paulino); Mateus Pivô (Caio Gomes), Guilherme Pira; Thomaz; Diego Mathias e João Veras.

Retrô

O Retrô vive um péssimo momento, amargando a lanterna da Série C com duas vitórias, três empates e sete derrotas. Marcou apenas quatro gols e sofreu 14. Não vence há seis partidas, e ainda não tem vitórias como visitante na competição.

O problema no ataque persiste com um longo jejum. São seis jogos consecutivos sem gols marcados. O gol mais recente foi marcado pela Copa do Nordeste, quando Mike empatou o jogo contra o Fortaleza em 1 a 1 e o Retrô passou às oitavas de final da Copa do Brasil nos pênaltis, em 21 de maio.

Na Série C, o último gol foi foi anotado 18 de maio: Radsley fez 1 a 0 sobre o Itabaiana, na última vitória da Fênix pela competição.

A instabilidade é vista também no comando da equipe: cinco técnicos já passaram pelo clube na temporada 2025. Ao longo das 12 rodadas da Série C, Milton Mendes foi demitido na quinta rodada. Wíres Souza, interino que já esteve à frente da equipe em 12 partidas no ano, foi o treinador até a nona rodada, e depois foi substituído por Itamar Schülle. Ainda este ano, também já passaram pelo clube Dico Wooley e Evaristo Piza.

Estão pendurados oito jogadores: os zagueiros Eduardo Carvalho e Rayan; os volantes Gledson, Iba Ly e Fabinho; e os atacantes Maycon Douglas e Bruno Marques. Não há desfalques por suspensão.

Uma escalação possível tem Fabian Volpi; Bruno Peres, Robson Reis (Mendonça), Rayan, João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Mascote, Rodolfo, Maycon Douglas; Vágner Love.

Reencontros

O Retrô tem três jogadores que já passaram pelo Brusque: o lateral-esquerdo Luiz Henrique e os atacantes Maycon Douglas e Franklin Mascote.

O técnico Itamar Schülle, campeão do Brasileiro Série D com o Retrô, passou pelo Brusque em 2011, na disputa da Copa Santa Catarina. Após quatro partidas, deixou o clube, aceitando proposta do Novo Hamburgo-RS.

Schülle também foi jogador do Brusque, participando das conquistas do Catarinense e da Copa SC de 1992. Atuou em 27 partidas oficiais e marcou dois gols.

Arbitragem

Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR) será o árbitro da partida, auxiliado por Marcio Duarte dos Santos (RR) e Luan Patrique Pereira da Silva (AP). Fernando Henrique de Medeiros Miranda (SC) é o quarto árbitro.

Retrospecto

Brusque e Retrô só se enfrentaram uma vez, em 17 de março de 2021, pela primeira fase da Copa do Brasil. Kauê marcou o gol da vitória da Fênix por 1 a 0 na Arena Pernambuco, eliminando o quadricolor da competição.

Brusque x Retrô em tempo real

Acompanhe Brusque x Retrô com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

