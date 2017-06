Desfile cívico celebra os 55 anos de emancipação político-administrativa de Guabiruba

O tradicional desfile cívico-escolar, que comemora os 55 anos de emancipação político-administrativa de Guabiruba, não tinha melhor data para acontecer. Depois de dias intensos de chuva, o tempo ensolarado na manhã deste sábado, 10, deu mais brilho ao evento, que reuniu cerca de 4 mil pessoas no Centro da cidade.

Após o cerimonial de abertura, que contou com a presença de diversas autoridades da região, entre políticos, policiais civis e militares, representantes de entidades educacionais, do exército, entre outros, iniciou o desfile, que durou cerca de 1h30.

Amizade, perdão, lealdade, justiça, foram alguns dos assuntos abordados no desfile, que neste ano teve como tema – “55 anos celebrando nossos valores”.

Alunos, professores e pais da Escola de Educação Infantil São Pedro foi um dos grupos que participou. Eles apresentaram a temática sobre “Lealdade”. As crianças, de 6 meses a 3 anos, vestidas como os cachorrinhos dálmatas, do clássico filme 101 Dálmatas, trouxeram para a rua um pouco do sentimento que os animais despertam nas pessoas – o de lealdade aos seus donos. Os pais e professores também desfilaram com camisetas que ilustram o valor.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guabiruba também não poderia deixar de marcar presença no desfile. Desde que a instituição existe participa deste importante momento para a cidade. Cerca de 45 alunos acordaram cedo para encantar aos que assistiam a apresentação. Com o tema “Fraternidade”, eles demonstraram a importância que é preciso dar aos direitos humanos.

Leide Habitzreuter, diretora da Apae, diz que ao longo da história dos 30 anos da entidade, a luta pela fraternidade, igualdade e amor ao próximo sempre foram defendidas. “É um tema que veio de encontro com o nosso trabalho”.

Quem também chamou atenção no desfile dos 55 anos de Guabiruba foi o lindo Duck, um labrador com vira-lata que tem entre 4 e 5 anos. O cachorro esteve junto às voluntárias da Protegendo os Animais com Todo o Amor (Pata), que desfilaram com a Escola Municipal Planície Alta.

Duck, que é muito dócil e lindo, tem apenas três patas e está há mais de um ano aguardando para ser adotado. Ele foi atropelado e precisou passar por cirurgia e ainda não encontrou um dono. Aliás, quem tiver interesse em ganhar carinho deste cachorro pode entrar em contato com a Pata pela página do Facebook – Pata Guabiruba.

Veja um dos momentos do desfile:

Outras instituições também fizeram bonita durante o desfile. A Escola de Educação Infantil Professora Ida Silva Debatin, por exemplo, apresentou o tema “Justiça”, onde mostrou os serviços disponibilizados na Casa da Cidadania do município e que são de direito dos cidadãos.

Já a Escola de Educação Infantil Luísa Petermann Westarb falou sobre “Religiosidade” e destacou as principais religiões da cidade, que são a Luterana, Católica e Adventista. A Escola Professora Edite Bozano Alves de Souza ainda trouxe uma reflexão sobre o meio ambiente com o tema “Responsabilidade Ambiental”, em que pede à população para não desmatar e não poluir.

Conquistas

O prefeito de Guabiruba, Matias Kohler, afirma que o desfile aconteceu em um dia de sol fabuloso e que a festa é para toda a comunidade. “Depois de dias de chuva intensa, temos que agradecer pela providência divina”. Ele completa: “Guabiruba tem essa tradição do trabalho, da organização, da luta, mas tem a tradição de suas comemorações festivas e hoje, mais ainda, o povo junto com os seus poderes constituídos celebra essas conquistas, essas realizações”.

O prefeito diz que as conquistas dos 55 anos não é o trabalho de um dia ou de um ano, mas de mais de 160 anos de colonização. “Estamos cada vez mais organizados e buscando o nosso espaço”.

Durante toda a programação de aniversário, Guabiruba realizou inúmeras atividades, com destaque para inauguração de ruas. Uma delas é a São Pedro, que será entregue oficialmente neste fim de semana. Kohler avalia que era uma necessidade e que foi a luta de outros governos. No entanto, sente-se feliz em poder finalizá-la em seu mandato.

“Conseguimos dentro do nosso propósito a realização desta obra. Iniciamos no primeiro mandato e conseguimos finalizar no segundo. É de suma importância, não somente em termos de embelezamento, mas no aspecto econômico, pois é o principal corredor de acesso da produção do município”.

Para o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Brusque, Evaldo Ristow Filho, que prestigiou o desfile, comemorar a emancipação político-administrativa de Guabiruba é importante. “É um município que tem uma representatividade muito grande no aspecto sócio- econômico de Santa Catarina”.

O vice-prefeito de Brusque, Ari Vechi,que também marcou presença, diz que muitos serviços são realizados em parceria com Guabiruba e muitas conquistas já tiveram em conjunto. “Parabenizamos Guabiruba, esse povo ordeiro, exemplar, com uma das melhores qualidades de vida do país. Parabéns pela sua luta, pelos seus 55 anos”.