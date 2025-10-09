Desfile da Fenarreco é adiado por conta da chuva; veja nova data

O desfile da Fenarreco de 2025, que ocorreria nesta quinta-feira, 9, foi adiado por conta da chuva. O evento foi remarcado para terça-feira, 14, às 18h30, também na Beira Rio. A sangria do primeiro barril de chopp permanece marcada para às 20h desta quinta, no Muzikplatz (piso superior) do pavilhão da Fenarreco.

De acordo com a Defesa Civil, os modelos climáticos monitorados passaram a indicar a possibilidade de chuva moderada a forte durante o horário do desfile. A nova data foi escolhida justamente por apresentar previsão de tempo estável.

