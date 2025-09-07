Desfile de 7 de Setembro percorre nova avenida Beira Rio, em Brusque

O desfile de 7 de Setembro aconteceu em Brusque neste domingo, após nove anos sem ser realizado na cidade. A nova avenida Beira Rio foi o local do desfile. Infelizmente, no final do evento, um jipe com problema no freio ultrapassou o limite da pista e atingiu o público. As vítimas foram socorridas e o evento foi encerrado antecipadamente.

No início do desfile, as autoridades lembraram do tempo em que o ato não era realizado na cidade.

“A independência é uma luta diária pela nossa liberdade, da liberdade das enfermidades por meio da saúde, da ignorância por meio da educação e do medo por meio da segurança. É uma liberdade também de buscarmos nossos sonhos e corrermos atrás dos nossos objetivos”, disse o prefeito de Brusque, André Vechi.

A previsão era que a nova avenida Beira Rio fosse inaugurada após o desfile, mas o ato precisou ser remarcado para o final de setembro. As chuvas dos últimos dias atrapalharam os trabalhos de conclusão da obra.

No início do desfile, Vechi e o vice-prefeito Deco Batisti, acompanhados pelas esposas Letícia dos Santos Vechi e Tuani Sapeli Batisti, subiram em um veículo e foram até o ponto de início do ato. Eles desfilaram com o primeiro grupo.

“Precisamos mostrar que estamos firmes, buscando nossa liberdade e independência como povo brasileiro. Estamos aqui para mostrar que somos brasileiros e vamos lutar pela nossa pátria dia após dia”, defendeu Deco, em discurso antes de o evento iniciar.

A diretora-geral de Educação, Ivanete Lago Groh, destacou a participação das crianças no evento. Ela afirma que os ensaios foram realizados durante a semana e, neste domingo, os estudantes da rede municipal de ensino puderam mostrar aquilo que foi ensaiado.

“Recuperar este desfile, resgatar os valores de civismo, é importante. É importante para as escolas viverem esses momentos e estarem aqui com as crianças apresentando este trabalho”, valorizou Ivanete.

O secretário-executivo da SCPar, Ari Vequi, representou o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, no evento. Ele informou que o chefe do Executivo estadual participava de um ato de 7 de Setembro em Florianópolis.

“É um dia muito importante para o Brasil. Precisamos lutar pela nossa liberdade, isso está no sangue do brasileiro e do catarinense. É um momento de amor à pátria, de amor ao Brasil”, disse Ari.

Acidente com jipe

Quando o desfile se encaminhava para o final, um jipe cruzou o limite da pista e atingiu quatro pessoas. Duas delas foram encaminhadas ao hospital com ferimentos. O acidente foi causado por um problema mecânico. O desfile precisou ser encerrado neste momento.

Confira repercussão:

– Desfile de 7 de Setembro em Brusque é encerrado após jipe atingir público

– Problema no freio de jipe causou acidente no desfile de 7 de Setembro em Brusque

– “Foi um desespero”: motorista de jipe explica como aconteceu acidente no desfile de 7 de Setembro em Brusque

– Prefeitura atualiza número de pessoas atingidas por jipe durante desfile de 7 de Setembro em Brusque

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

