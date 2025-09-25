Desfile de abertura da 38ª Fenarreco terá novo trajeto até o pavilhão

O tradicional desfile de abertura da Fenarreco contará um novo percurso em 2025. O evento será realizado na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, com concentração em frente ao Stock Archer. O trajeto seguirá pela avenida até o pavilhão da Fenarreco, onde, em seguida, ocorrerá a sangria do primeiro barril de chopp, às 20h30.

Mais de 70 grupos confirmaram presença e vão preencher a avenida com música, danças típicas, carros alegóricos e, claro, muita alegria. Antes da grande noite, os coordenadores dos grupos participam de uma reunião preparatória na próxima segunda-feira, 29, às 19h, no pavilhão da Fenarreco. O encontro servirá para alinhar detalhes de organização, logística e segurança do evento.

“O desfile é considerado um dos momentos mais aguardados da festa, é quando nossos fenafesteiros vão para rua celebrar a chegada de mais uma festa. Nesta edição optamos por mudar o local e levar as pessoas diretamente para o pavilhão”, destaca a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo, Juliana da Silva.

Leia também:

1. “Não tem perigo nenhum e é tudo bobagem quem pensa isso”, diz governador sobre barragem de Botuverá

2. Tempo firme sob risco: umidade marítima volta a afetar Brusque

3. Ônibus da frota escolar de Brusque se envolve em acidente na Beira Rio

4. Corrida Corra por Elas chega aos últimos dias para inscrições em Brusque

5. EXCLUSIVO – Financiar para crescer: empresas de Brusque já acessaram mais de R$ 2,2 bilhões em crédito do BNDES



Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

