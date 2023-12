Desfile de São Nicolau reforça tradições do Natal de Guabiruba

São Nicolau, Christkindl e os Pelznickels percorreram as ruas de Guabiruba na noite desta quarta-feira, 6, em desfile reforçando as tradições locais e levando diversão e espírito natalino aos moradores.

O desfile, organizado pela Sociedade do Pelznickel, acontece justamente no Dia de São Nicolau, 6 de dezembro, data de sua morte no ano de 350 DC.

O grupo partiu da Pelznickelplatz, no Imigrantes, e passou pelo bairro Aymoré, pela rotatória da Pomerânia e do Maibaum. Depois, se encaminhou para a rua 10 de junho, bairro São Pedro e localidades Alsácia e Lorena. O percurso encerrou na Cantata de Natal, no Artesanato Dietrich, no São Pedro, totalizando cerca de 50 quilômetros percorridos.

São Nicolau é uma herança cultural trazida para Guabiruba pelos imigrantes alemães. A história conta que ele herdou uma grande riqueza após a morte de seus pais e decidiu distribuir aos pobres e crianças órfãs, seguindo os ensinamentos cristãos. Ele é conhecido, entre outras coisas, por ser o santo amigo das crianças.

A história dele inspirou também a tradição do Papai Noel. Isto porque uma das histórias mais famosas sobre São Nicolau é a lenda em que ele salvou três irmãs da pobreza ao deixar sacos de ouro como dote para cada uma delas, possibilitando que se casassem.

Quem incorpora São Nicolau há 12 anos é Osnildo Fischer, morador do bairro São Pedro. Para ele, sabendo da história do santo, percorrer as ruas de Guabiruba caracterizado e levando alegria principalmente às crianças é uma honra.

“A gente vê alegria nas crianças que chegam do dia querem receber balas, chocolates, dar um abraço ou até mesmo apenas um sorriso. Querem compartilhar o momento com o São Nicolau. Ele ajudou muitas pessoas, os doentes e é muito amigo das crianças. Digo que ele recebeu um dom de Deus. Eu, vivendo, esse personagem, me sinto mais feliz ainda”.

Programação de Natal

O Desfile de São Nicolau é um “aquecimento” para a abertura da Pelznickelplatz, que acontece na sexta-feira, 8, a partir das 19h.

“Essa é oficialmente a largada da programação da Sociedade do Pelznickel. A expectativa e o desafio são grandes. É uma alegria todo esse engajamento e toda essa equipe trabalhando junto para o desfile e também para a abertura da nossa casa.”, destaca o presidente da Sociedade do Pelznickel, Vandrigo Koehler.

A Pelznickelplatz 2023 estará aberta nos dias 8 e 9, das 19h às 23h e no domingo, 10, das 17h às 21h. Nos dias 15 e 16, das 19h às 23h, e, no dia 17, das 17h às 21h. O evento é realizado na rua Nicolau Schaefer, 647, no Imigrantes. A entrada custa R$ 10 (crianças menores de 12 anos não pagam).

