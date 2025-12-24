Desfile do Pelznickel leva tradição às ruas de Guabiruba na véspera de Natal
O desfile do Pelznickel percorreu as ruas de Guabiruba na tarde desta quarta-feira, 24, véspera de Natal. Carros e um trio elétrico conduziram Papai Noel e outros personagens, além dos protagonistas, os pelznickels.
Conforme passavam pelas ruas, as figuras folclóricas paravam para conversar com as famílias. Perguntavam, principalmente, se as crianças haviam se comportado durante o ano. O desfile marca o encerramento do Natal Mágico 2025 de Guabiruba.
“O desfile é importante para levar a magia do Natal. Todos os anos, realizamos as apresentações na Sociedade do Pelznickel. Porém, com o desfile, podemos levar a tradição para as casas também”, afirma o pelznickel Thallys John Heffelmann Scharf.
Ele relata que a tradição está cada vez mais forte na região de Guabiruba. Thallys participou de um desfile em Blumenau, e as famílias conheciam a cultura do “Papai Noel do Mato”, como o pelznickel é conhecido.
Neste ano, o palco da PelznickelPlatz foi a nova sede da Sociedade do Pelznickel. Os moradores e turistas conferiram a principal atração do Natal de Guabiruba no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. Antes, o espaço dedicado à tradição natalina ficava na rua dos Imigrantes.
