Desfile em comemoração aos 165 anos de Brusque é antecipado após previsão de chuva

Devido às instabilidades climáticas e à previsão de chuva para segunda-feira, 4, data inicialmente prevista para o desfile cívico em comemoração aos 165 anos de Brusque, a prefeitura decidiu antecipar o desfile para domingo, 3.

A solenidade de abertura está marcada para as 8h30, e o início do desfile será às 9h, na avenida Cônsul Carlos Renaux. Logo após, será feito o corte da cuca gigante. As demais atividades da programação de aniversário seguem sem alterações.

