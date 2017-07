Desfile em homenagem aos 157 anos de Brusque ocorre nesta sexta-feira

Brusque comemora 157 anos nesta sexta-feira, 4. No mesmo dia, será realizado o tradicional desfile em homenagem ao aniversário da cidade. Às 8h30 será realizada a entrada das bandeiras do Brasil, Santa Catarina e Brusque na avenida Cônsul Carlos Renaux. O desfile começa a partir das 9h, com a presença de escolas e entidades do município.

Ainda na sexta-feira, das 10h às 17h será realizado o Dia de Lazer do Sesc, com atividades recreativas e culturais. E às 16h, também no Sesc, ocorre o corte da cuca gigante.Durante esta semana o Parque Zoobotânico, o Instituto Aldo Krieger, o Museu Arquidiocesano Dom Joaquim (Azambuja) e a Casa de Brusque estarão com entradas gratuitas. Mais informações: www.goo.gl/LohvuX.