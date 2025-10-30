Desfile gratuito reúne coleções autorais em novembro, em Brusque

O curso de Design de Moda da Uniasselvi realiza, no dia 5 de novembro, o desfile acadêmico Trama – Trajetórias em Moda Autoral, com o tema “Entre Mundos”. O evento será realizado no Bloco D da Uniasselvi Brusque, a partir das 19h, com entrada gratuita e aberta ao público.

Considerado o ponto alto do semestre acadêmico, o desfile Trama tem como objetivo valorizar novos talentos da moda e dar visibilidade às produções autorais desenvolvidas pelos estudantes. Nesta edição, o conceito “Entre Mundos” propõe uma reflexão sobre as travessias criativas entre realidades, tempos e identidades — um diálogo entre o sonho e o concreto, o passado e o presente, o pessoal e o coletivo.

De acordo com Alini Cavichioli, coordenadora do curso de Design de Moda da Uniasselvi, o desfile representa um momento de síntese entre teoria e prática. “Cada coleção nasce de um processo de investigação criativa, em que o aluno traduz suas referências pessoais em linguagem estética. É um exercício de expressão autoral, mas também de amadurecimento profissional”, explica.

A programação será dividida em dois momentos principais. O primeiro apresenta coleções autorais desenvolvidas a partir das investigações sobre os “entre-mundos” de cada aluno — suas culturas, memórias e imaginários. O segundo traz figurinos infantis criados em parceria com o Sesc, resultado da vivência prática dos estudantes no campo do figurino.

Para a professora, essa experiência amplia o olhar dos futuros profissionais para diferentes áreas do mercado de moda. “Quando os alunos vivenciam a criação de figurinos e o desenvolvimento de coleções autorais, eles compreendem a importância de unir conceito, técnica e propósito em cada projeto. É nesse diálogo que surgem propostas verdadeiramente inovadoras”, completa Alini.

