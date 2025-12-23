Desfiles de Natal acontecem nesta terça e quarta em Guabiruba; confira programação

Dois desfiles de Natal serão realizados em Guabiruba nesta terça, 23, e quarta-feira, 24. A cidade conta uma programação natalina repleta de atrações.

O primeiro desfile inicia às 19h30 desta terça. Trata-se do desfile do Presépio Vivo, que lembra o nascimento de Jesus. O trajeto inicia no bairro Guabiruba Sul, passará pela rotatória da Maibaum e seguirá pela rua Brusque, no Centro. A Sociedade do Pelznickel participa.

Já na véspera de Natal, o desfile terá início mais cedo, às 14h. Desta vez, os protagonistas do desfile são os pelznickels. O trajeto é semelhante, também iniciando na região do bairro Guabiruba Sul, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini.

O jornal O Município realizará cobertura de ambos os desfiles, que fecham a programação do Natal Mágico 2025 em Guabiruba.

Programação dos desfiles

Desfile do Presépio Vivo

23/12 (terça-feira), a partir das 19h30

Saída do bairro Guabiruba Sul

Desfile do Pelznickel

24/12 (quarta-feira), a partir das 14h

Saída do bairro Guabiruba Sul

