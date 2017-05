Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A desigualdade social é um problema que está presente em nosso meio, basicamente por conta da má distribuição de renda e pela falta de investimentos na área social. Isto acontece desde os primórdios; e se antigamente as pessoas não a conseguiam combater, quem dera atualmente, em países que a população indigente dispõe de maior percentual à medida que a população milionária dispõe de menor.

A desigualdade social é variada de gênero, de poder, raça e região, porém elas giram em torno da desigualdade econômica. Isto se deve ao fato de vivermos em um mundo capitalista, onde o capital é privilegiado, sendo que quem possui uma renda elevada automaticamente obtém muitos bens de consumo, destacando aqui a porção da população envolvida no meio político, que consequentemente devido ao cargo de grande importância (e aos desvios monetários) usufruem de grandes benefícios como, por exemplo, ótimas moradias e transportes, preferência em estabelecimentos públicos, entre outros.

A desigualdade de gênero também não é ideia nova. Ela ocorreu nas épocas passadas e ainda vive atualmente. Ao ouvir a palavra machismo, recordamos que mulheres não têm tantos direitos como os homens. Há pouca vaga para mulheres no mercado de trabalho, o salário é muito inferior ao masculino, “mulheres foram feitas para cuidar da casa”, e ainda hoje vemos que mulheres apanham de homens, mesmo com a lei Maria da Penha, criada para combater a essa violência. Ao ouvirmos a palavra feminismo, podemos perceber que as mulheres não permaneceram caladas. Elas fizeram e ainda fazem greves (atualmente muitas greves são desrespeitosas de um modo exagerado) para protestar a favor de seus direitos, principalmente trabalhistas.

Ao ouvir sobre a desigualdade racial, pode se relembrar da época em que o Brasil era colônia e haviam escravos, que eram tratados como animais e não dispunham de direitos humanos, nem sequer bens materiais. Nos dias atuais podemos agradecer que a escravidão foi extinguida, todavia, ainda existe uma certa desigualdade girando em torno do preconceito. Também não podemos deixar de lembrar dos imigrantes, que por conta de terem outra cultura, sofreram e sofrem com a desigualdade. Muitas vezes, na hora de contratar para o emprego, evitar essas pessoas tornou-se um hábito para os brasileiros.

Nota-se que há regiões beneficiadas pelas condições da natureza e pelo investimento sobre a região. A existência de muitas empresas em determinado local resulta em boa renda, tendo a população certa qualidade de vida, visto que, em regiões como o sertão, a qualidade de vida é precária por conta das más condições da natureza, rejeitando a hipótese de investimento no local, resultando na desigualdade regional.

Pode se concluir que a desigualdade existe desde muito tempo e permanecerá, também por muito tempo, pois há muito que se fazer para aboli-la, de modo que vivemos num país capitalista onde tudo e todos giram em torno do dinheiro. Sabendo que os nossos líderes nacionais são corruptos teimosos, existe algum meio de acabar com a desigualdade atualmente?

Gabrieli Giani Kohler – 16 anos – 2º Ano – Escola Professor João Boos