Desinteresse: apenas 10% dos catarinenses até 17 anos estão alistados para votar

Desinteresse dos jovens

Apenas 10% dos jovens catarinenses entre 15 e 17 anos estão alistados para votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de SC e do Censo do IBGE de 2022. Ao todo, o Estado tem cerca de 289 mil adolescentes nessa faixa etária e apenas 29 mil já possuem título eleitoral. Campanhas constantes tentam motivá-los, mas não está fácil. Pudera. Os três poderes da República, alvos diários de desmandos de toda ordem, em nada ajudam os jovens a entender que o voto é sua maior arma para mudar o lamentável estado de desmoralização política, administrativa e judicial em que vivemos.

Violência

Numa audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa para discutir o enfrentamento dos casos de violência contra professores na rede pública estadual, divulgou-se um dado alarmante. Conforme números apresentados pelo sindicato da categoria (Sinte) somente neste ano foi registrada a espantosa média de 44 casos de violência por dia letivo nas escolas estaduais.

Subsídios bilionários 1

Na COP 30 está se discutindo a Medida Provisória 1.304, que prorrogou os incentivos às usinas termelétricas a carvão até 2040. Em Belém ouve-se um coro dizendo não haver justificativa técnica, econômica, social ou ambiental para mantê-los, uma vez que o carvão não atende às necessidades do sistema elétrico brasileiro, é caro, aumentará ainda mais o preço da conta paga pelo consumidor e é a fonte de geração que mais emite gases de efeito estufa.

Subsídios bilionários 2

Tais subsídios somaram cerca de R$ 11,5 bilhões de 2013 a 2024, de acordo com cálculos do Instituto Internacional Arayara. Com a manutenção até 2040, o total ficará entre R$ 76 bilhões e R$ 107,7 bilhões. A estimativa é que só para SC o custo seria de impressionantes R$ 20 bilhões. A projeção para o Rio Grande do Sul é de outros R$ 5 bilhões.

Não pode 1

A Defensoria Pública da União entrou na polêmica criada pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto (PSD), e recomendou a ele que suspenda a triagem de passageiros em situação de vulnerabilidade na rodoviária, por violar direitos fundamentais e promover “um controle migratório ilegal dentro do território nacional”. Deu prazo de 10 dias para que ele informe a situação de 500 pessoas que foram mandadas de volta às suas cidades e de onde saiu o dinheiro. Resumo: trata-se de um problema social em que uns querem resolver e outros não. Todos com seus interesses, até os escusos.

Não pode 2

O Ministério Público de SC e abriu investigação para apurar as denúncias de violação de direitos fundamentais no caso. Topázio diz que a prefeitura atua em parceria com ele, que, sabe-se agora, abriu ações civis públicas contra alguns municípios do Brasil que mandaram pessoas para Florianópolis sem nenhum tipo de aviso e com uso de dinheiro público.

Atacadão

O presidente Lula desmoralizou a Ordem Nacional do Mérito Educativo, entregue sexta-feira, em Brasília. Um dos destaques, conforme a própria divulgação palaciana, seria uma homenagem, com a concessão de medalha póstuma, ao falecido ex-reitor da UFSC, Luiz Carlos Cancelier. O que ocorreu foi uma longa e tediosa solenidade onde as honrarias foram distribuídas como se fosse um atacadão, com o agraciamento de 262 pessoas, incluindo Janja, Alexandre de Moraes, Gil do Vigor, Felipe Neto….

Árvore de cristal

Junto com Rodeio, que já montou a maior árvore de Natal em crochê do país, a vizinha Pomerode não dá folga em criatividade para atrair visitantes à cidade. Está anunciado uma árvore de Natal toda feita em cristal. A Kristall Tannenbaum, com três metros de altura, terá cerca de 70 peças do famoso cristal italiano da ilha de Murano, dispostas em uma estrutura metálica fixa ao chão, bem na entrada do Centro Cultural.

Briga feminina

Representação da deputada federal Ana Paulina Lima (PT-SC) apresentada na última sexta-feira à Procuradoria Geral da República, em Brasília, pede investigação sobre a também deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) por ter destinado uma emenda parlamentar de R$ 800 mil a um clube de tiro associado à ela em SC. Em rede social Julia pede desculpas, reconhecimento a infeliz iniciativa. Cá entre nós: praticar tiro com dinheiro público e num momento em que tanto se fala em desarmamento? Será que não existe nenhuma outra necessidade social mais importante e prioritária a quem destinar o dinheiro do contribuinte?