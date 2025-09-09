Deslizamento derruba muro de casa no bairro Thomaz Coelho, em Brusque

Um deslizamento de terra derrubou o muro de uma casa no bairro Thomaz Coelho, na manhã desta terça-feira, 9, em Brusque. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, houve uma pequena movimentação do talude, que acabou fazendo o muro colapsar.

“A família vai permanecer na edificação, mantendo o monitoramento e será emitido relatório de ocorrência, com as recomendações específicas ao local”.

