Deslizamento derruba muro de casa no bairro Thomaz Coelho, em Brusque

Caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 9

Um deslizamento de terra derrubou o muro de uma casa no bairro Thomaz Coelho, na manhã desta terça-feira, 9, em Brusque. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Edevilson Cugiki, houve uma pequena movimentação do talude, que acabou fazendo o muro colapsar.

“A família vai permanecer na edificação, mantendo o monitoramento e será emitido relatório de ocorrência, com as recomendações específicas ao local”.

