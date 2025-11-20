Desportista brusquense toma posse no Conselho Estadual de Esporte

O desportista brusquense e ex-diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes (FME), Delmar Tondolo, tomou posse no Conselho Estadual de Esporte nesta quarta-feira, 19. O ato aconteceu em Chapecó, cidade-sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) 2025.

“Vamos lutar neste período para tentar resgatar uma parte da história, que está sendo um pouco esquecida. Felizmente, na abertura dos Jogos Abertos em Chapecó, a cidade de Brusque foi citada algumas vezes. Isso é bom. Será um trabalho para ‘manter a chama acesa’, como diria Rubens Facchini”, afirma Delmar.

O conselho é um órgão deliberativo. Na prática, é como se fosse um poder Legislativo. O grupo analisa as propostas do esporte do estado, principalmente os eventos da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), incluindo análises de regulamentos e calendários.

Delmar tem forte ligação com os Jasc. Na década de 1980, quando morava em Concórdia, no Oeste catarinense, foi convidado por Orlando Muller, o Pipoca, para trabalhar em Brusque. Exerceu funções administrativas no esporte brusquense. Comandou a Fundação Municipal de Esportes em duas ocasiões, em 2015 e 2024.