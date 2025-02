Quando Gabriel Honório aplicou um elástico que passou entre as pernas de Léo Herrero e completou o lance com uma assistência para o gol de Éverton Alemão, estava utilizando recursos técnicos do futsal, modalidade que jogou até os 21 anos. O atacante do Brusque levantou a torcida neste sábado, 22, com a bela jogada do terceiro gol quadricolor na vitória por 3 a 1 sobre o Hercílio Luz, no Augusto Bauer.

“Sempre foi meu jeito de jogar, minha característica. Eu joguei futsal por bastante tempo, então eu tento utilizá-lo da melhor forma dentro do do campo. [A jogada para o gol sobre o Hercílio Luz] também é fruto do futsal”, comenta o camisa 11 do Brusque.

Toda a base de Honório foi feita na quadra. Jogou no Monte Sião, de sua cidade natal, Paranaguá (PR), mas também chegou a jogar fut7. Depois também passou pelo São José dos Pinhais (PR), entre 2017 e 2018, disputando as competições estaduais de futsal. Atuava como ala e pivô de movimentação.

A transição para os campos foi em 2018. Voltou a Paranaguá, desta vez para jogar pelo Rio Branco-PR. Passou também por Criciúma e Luverdense-MT antes de jogar no Vilafranquense, de Portugal. Na época, o clube já tinha sua Sociedade Anônima Desportiva (SAD) controlada pelo mesmo grupo que detém 90% da SAF do Brusque.

De volta ao Brasil, também jogou por Sampaio Corrêa, Rio Branco-PR, São Joseense-PR, Londrina e Vitória. Depois, foi à Coreia do Sul, passando por Ansan Greeners e Seongnam FC entre 2023 e 2024.

Voltando de lesão

Gabriel Honório chegou ao Brusque em 2025, após se recuperar de uma lesão nos ligamentos do joelho. Já havia sofrido com lesões semelhantes em suas passagens pelo Rio Branco-PR e pelo Luverdense. Nesta ocasião mais recente, ficou cerca de nove meses sem jogar.

Em sua segunda partida pelo quadricolor, fez a assistência para o gol de Robson Luiz, no empate em 1 a 1 com o Joinville. Contudo, em seu terceiro jogo como titular, sofreu uma lesão menor, também no joelho, diante do Figueirense. Na semana seguinte, já estava de volta a campo, e finalizou a primeira fase do Catarinense com mais um passe para gol, após bela jogada individual. São nove jogos e duas assistências até aqui.

“Estou feliz pelo momento da equipe, são três vitórias seguidas. Mas isso tudo já passou, a gente tem que que focar no sábado, tem uma grande partida contra a Chapecoense, uma decisão. E tô feliz pelo meu momento, sempre que eu puder entrar, ajudar a equipe.”

O Brusque enfrenta a Chapecoense às 18h30 deste sábado, 1º, no Augusto Bauer, pelas quartas de final do Catarinense. Em caso de empate, o jogo irá aos pênaltis. O vencedor enfrentará Criciúma ou Joinville nas semifinais.

