Destaque da base do Brusque vai jogar no time sub-20 do Flamengo

O meia-atacante Rafael Couto é o novo reforço do time sub-20 do Flamengo. O atleta de 18 anos se destacou nas duas últimas temporadas vestindo a camisa do Brusque nas categorias de base.

Rafael chegou no Quadricolor em 2022, quando reforçou o sub-17. Na ocasião, disputou o Campeonato Catarinense da categoria. No ano passado, o jovem atleta foi promovido ao time sub-20. Ele também disputou o Catarinense e a Copa Santa Catarina Sub-21.

O meia-atacante passou por período de avaliação na Gávea em dezembro de 2023, antes de assinar com o Flamengo.

O contrato com o Rubro-Negro carioca é válido até 2025. O Brusque mantém 10% do atleta para futuras vendas.

