O armador Brito foi anunciado como novo reforço do Fluminense para a disputa do Campeonato Carioca de Basquete. O jogador, que completa 28 anos em setembro, foi um dos principais jogadores do Brusque Basquete desde sua chegada à equipe, em 2022. Conforme o presidente Zurico Frota, a transferência é, inicialmente, um empréstimo.

Em 2025, Brito defendeu o Brusque Basquete vice-campeão do Campeonato Brasileiro da CBB. Foi o jogador da equipe com mais minutos em quadra, somando 207 pontos, 48 assistências, 63 rebotes, 18 roubos de bola e dois tocos.

Ao lado do ala-armador Pará, Brito representou o Brusque no quinteto ideal da competição, com Zé Carlos (pivô – Apab Blumenau), Gabriel Oliveira (ala – Apab Blumenau) e Murilo Prado (ala-pivô – Osasco).

Entre 2022 e 2025, Brito foi campeão do Campeonato Catarinense (2023), dos Jogos Abertos de Santa Catarina (2024), da Copa Santa Catarina (2023 e 2024) e da Taça FCB (2022).

Em Brasileiros CBB, o armador tem 42 partidas pelo Brusque Basquete, com 644 pontos.

