Desvio de trânsito provisório pela nova Beira Rio é cancelado devido à chuva

O desvio de trânsito pela nova Beira Rio, que está em construção, previsto para acontecer nesta quinta-feira, 5, foi cancelado. A chuva interrompeu a abertura provisória da avenida perto do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Brusque.

Agora, a interrupção deve ocorrer em outro momento. Um novo sistema de drenagem será implantado na ligação entre as avenidas Bepe Roza e Hugo Schlosser, no bairro Jardim Maluche. Assim, o trecho entre as vias será bloqueado.

Com isso, em breve, um acesso provisório que vai contornar o IFC pela nova Beira Rio será aberto para permitir o tráfego de veículos na região do Jardim Maluche.

“A abertura da nova Beira Rio só será feita se as condições do clima forem favoráveis para implantação do sistema de drenagem. Caso contrário, o trânsito permanece como está”, afirma o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade.

