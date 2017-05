Esta é uma opinião pessoal. Intransferível. E meio covarde. Desculpas pedidas, lá vai: tenho que declarar que fui obrigada a desistir, já nos primeiros cinco minutos, de uma das séries mais aguardadas deste ano.

Como fã do trabalho de Neil Gaiman, infelizmente concluí que a adaptação do excelente livro American Gods não é para mim. Tenho cada vez menos tolerância àquela necessidade de tornar as séries “boas para o público masculino”. Não que eu concorde com o clichê…

Mas, se você gosta de cenas de violência explícitas, se é fã de Game of Thrones e títulos similares, cheios de sangue e batalhas… não siga meu exemplo. Até porque a história original é muito melhor do que quase tudo o que vemos por aí, transformado em série. A adição bruta de camadas mitológicas e religiosas à nossa realidade é muito mais do que mais um roteiro de aventura e ação. Não despreze!

A série acabou de estrear no serviço de streaming da Amazon – que você pode testar gratuitamente durante um mês e assinar, na promoção atual, por 3 doletas.

Já quem tem um estômago tão delicado como o meu… corra diretamente para a leitura do livro que inspirou a série!