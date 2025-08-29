Devedor de pensão alimentícia é preso após briga entre grupo de homens em Brusque

Um homem de 36 anos, que tinha mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia, foi preso após uma briga no Santa Terezinha, em Brusque, na noite desta quinta-feira, 28.

A briga aconteceu em frente à sede do batalhão de Polícia Militar, na rua Dorval Luz, por volta de 23h15.

Agentes interviram na briga, que envolveu quatro homens, sendo que três dos envolvidos estavam com pedras na mãos.

Os policias deram ordem para que os quatros envolvidos largassem as pedras e colocassem a mão na cabeça para iniciar abordagem e revista.

Durante consulta aos registros, foi constatado o mandado de prisão ativo por pensão alimentícia em desfavor de um deles. Ele foi encaminhado para o Presídio Regional de Brusque.