Devido à bandeira amarela, conta de luz vai aumentar em julho

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a conta de luz vai aumentar. O acréscimo será de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos no mês de julho. A cobrança adicional ocorrerá devido ao acionamento da bandeira amarela.

Segundo a agência, a previsão de chuva abaixo da média e a expectativa de aumento do consumo de energia justificam a tarifa extra. O alerta foi publicado na sexta-feira, 28.

“Essa é a primeira alteração na bandeira desde abril de 2022. Ao todo, foram 26 meses com bandeira verde. Com o sistema de bandeiras, o consumidor consegue fazer escolhas de consumo que contribuem para reduzir os custos de operação do sistema, reduzindo a necessidade de acionar termelétricas”, afirmou a Aneel.

A previsão de escassez de chuvas e as temperaturas mais altas no país aumentam os custos de operação do sistema de geração de energia das hidrelétricas. Dessa forma, é necessário acionar as usinas termelétricas, que possuem custo maior, assim, a conta de luz fica mais cara.

O que significa bandeira amarela na conta de luz?

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias considera, principalmente, dois fatores: o risco hidrológico e o preço da energia.

As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior, e a verde, o menor.

Leia também os destaques da semana:

1. Programa para transformar Brusque em “cidade inteligente” será lançado no começo de julho; conheça propostas

2. Bispo eleito de Rio do Sul, padre Adalberto agradece por período no seminário em Brusque: “vou levar no coração”

3. Beto Carrero World anuncia encerramento de zoológico do parque após 32 anos

4. Vice-prefeito de Brusque anuncia restauração de trecho da rodovia Antônio Heil entre Dom Joaquim e Jardim Maluche

5. Câmara de Brusque define salários de prefeito, vereadores e secretários municipais para 2025-28

Assista agora mesmo!

Testemunhas relembram queda de avião em Guabiruba que matou piloto e copiloto em 1995: