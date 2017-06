Devido à interdição da ponte Arthur Schlösser, Setram sugere rotas alternativas

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade de Brusque (Setram) criou algumas rotas alternativas para auxiliar os motoristas que passavam pela ponte Arthur Schlösser, perto do terminal urbano, que foi completamente interditada na madrugada desta quinta-feira, 1.

A Defesa Civil fechou a ponte por precaução, devido ao rompimento de um dos pilares que sustentam a estrutura. Especialistas em estrutura de pontes avaliarão o problema nesta tarde para apontar medidas corretivas.

Enquanto isso, a Setram pede a paciência e compreensão dos condutores e sugere algumas rotas alternativas. Devido à interdição, vias como a rua Adriano Schaefer, Rodrigues Alves, Alexandre Atanázio Gevaerd, Barão do Rio Branco e Paes Leme chegaram a contabilizar cerca de 10 quilômetros de congestionamento entre às 7h30 e 9h30 desta manhã.

Veja o problema estrutural da ponte

Rotas alternativas

A rua João Bauer e a Adriano Schaefer, são neste primeiro momento, as principais opções de desvio do trânsito. A Setram recomenda que quem costumava vir até a Ponte Arthur Schlösser, deve virar agora à direita e seguir pela rua Adriano Schaefer, Padre Gatone, passar pela avenida das Comunidades para chegar até a ponte Antônio Maluche (a ponte que liga o bairro Guarani ao Jardim Maluche)

Já quem vinha pela Barão do Rio Branco com o intuito de chegar na rua Germano Schaefer, deve acessar a rua João Bauer, passar pela Prefeitura de Brusque, sentido a ponte Antônio Maluche.

Por outro lado, quem está na Germano Schaefer pode seguir pela avenida Carlos Gracher sentido a ponte Mário Olinger (dos Bombeiros). De lá é preciso continuar pela rua Henrique Rosin, Marcílio Dias, rodovia Antônio Heil, passando pelas proximidades do pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof. Esse trajeto é opção para destinos como o bairro Azambuja, Dom Joaquim ou Primeiro de Maio.

Vias liberadas

O túnel da avenida Arno Carlos Gracher foi liberado durante a tarde desta quinta-feira, como toda a Beira Rio da respectiva rua. Já a avenida Bepe segue parcialmente interditada em alguns trechos e deverá ser totalmente liberada até o meio-dia desta sexta-feira, 2.

Limpeza

Com o objetivo de minimizar os transtornos causados no trânsito, a Secretaria de Obras iniciou por volta das 9h30 desta quinta-feira a limpeza da avenida Arno Carlos Gracher, próximo a antiga Takai. Outras vias da cidade passam por limpeza durante todo o dia.

Além disso, a Secretaria de Obras está em mutirão com as equipes de conserto de asfalto para realizar de forma paliativa os reparos em diversos pontos do município.