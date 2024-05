Devido à lotação, juíza determina liberação de aproximadamente 230 presos da penitenciária de Canhanduba, em Itajaí

A juíza Claudia Ribas Marinho, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí, decretou na última sexta-feira, 10, a liberação de aproximadamente 230 presos do regime semiaberto para o regime aberto, que cumprem pena no presídio de Canhanduba, em Itajaí. A decisão considera um problema temporário de superlotação de presos na unidade, no referido sistema.

A decisão determinou o adiantamento da progressão ao regime aberto e/ou livramento condicional, de todos os internos que atingiriam o direito ao benefício até a data de 10 de fevereiro de 2025.

A Secretaria de Estado da Administração Prsional e Socioeducativa (SAP) foi notificada através da portaria nº02/2024, na decisão da juíza. A medida já foi adotada em outras portarias anteriores, 06/2023 e 10/2023.

Em nota, a pasta informou que a construção de novos espaços destinados ao regime semiaberto no Vale do Itajaí estão previstos no planejamento da secretaria.

