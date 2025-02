Os jogadores do Brusque decidiram não treinar na tarde desta sexta-feira, 21, em protesto contra os salários atrasados. Conforme informações do clube, a sessão está marcada às 16h. O treinador da equipe e outros integrantes da comissão técnica foram vistos deixando o local antes do horário marcado.

Por volta das 15h30, estavam no Centro de Treinamento Rolf Erbe – o CT do Marreco – membros da comissão técnica e o gerente de futebol, Pedro Costa.

Estão atrasados dois meses de salário. Parte dos salários de janeiro foi paga pela SAF.

O comando do futebol do Brusque segue em transição do clube associativo para a SAF. Apesar de celebrado, em 30 de janeiro, o aceite da proposta do grupo AVS para a compra de 90% da SAF, os contratos de compra ainda não foram assinados e vêm sendo rediscutidos nas últimas semanas.

A diretoria do clube associativo tem a expectativa de que as assinaturas sejam efetuadas ainda nesta sexta-feira. A SAF teria, a partir de então, o dever de quitar os salários.

A diretoria da SAF tem atuado em regime de transição no Brusque desde o começo do ano.

Recentemente, o vice-presidente do AVS, Miguel Socorro, se reuniu com o prefeito de Brusque, André Vechi, para tratar de questões como a construção de um novo centro de treinamento.

Atualização 16h08: O técnico do Brusque, Filipe Gouveia, foi visto saindo de carro do centro de treinamento do clube por volta das 15h55, assim como outros membros da comissão técnica.

Atualização 17h30: Contrato da SAF do Brusque é assinado; expectativa é de salários pagos nos próximos dias

Colaborou: João Vitor Roberge

