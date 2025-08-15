Devido falta de chuva, abastecimento de água em bairros de Brusque pode ser afetado

Devido a falta de chuva e a previsão das próximas semanas, os mananciais de Brusque estão sendo afetados. A situação prejudica diretamente a captação, o tratamento e a distribuição de água da cidade. A Defesa Civil e o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) se reuniram para apresentar o panorama da situação da região para os próximos dias.

A previsão aponta, que o município deve permanecer com volumes de chuva abaixo da média climatológica. Conforme o comunicado, a diminuição considerável das chuvas, somada a fatores como desmatamento e expansão urbana, tem comprometido a capacidade dos mananciais. De acordo com a Defesa Civil, os índices pluviométricos de julho e agosto registraram menos de 30% da quantidade de chuva esperada.

O comparativo anual reforça o alerta, até agosto de 2024, o município havia acumulado cerca de 1.516,25 mm de chuva. Neste ano, no mesmo período, foram apenas 1.023,6 mm, uma redução expressiva que impacta diretamente a captação, o tratamento e a distribuição de água.

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, destacou que o município enfrenta um período de estiagem há cerca de um mês e meio, situação semelhante à registrada em outras regiões do Estado.

“A última chuva significativa ocorreu em 28 de junho, com mais de 20 milímetros. Em julho, o acumulado foi de apenas 27 milímetros, cerca de 27% do volume esperado para o mês, e houve apenas um dia com precipitação de aproximadamente 17 milímetros. Já em agosto, a chuva registrada no dia 8, pouco acima dos 20 milímetros, trouxe um alívio temporário. A previsão é de que o cenário de baixa frequência de chuva se mantenha até meados de setembro, quando, com a mudança de estação, as precipitações devem retornar gradualmente aos níveis próximos da média climatológica”.

As Estações de Tratamento de Água (ETAs) mais afastadas, que não captam diretamente do rio, dependem de mananciais para o abastecimento, como as unidades do Limeira, Santa Luzia, Zantão, Ribeirão do Mafra e Volta Grande. Nessas localidades, a baixa pressão e a redução na vazão podem causar desabastecimento temporário.

Para minimizar os efeitos da estiagem, a equipe técnica do Samae vem realizando manobras para que a ETA Central, responsável por cerca de 85% do abastecimento de Brusque, possa suprir as regiões mais afetadas.

Ao final, a recomendação é que a população adote práticas de uso consciente e racional da água, evitando desperdícios.

Assista agora mesmo!

Primeiros motoristas de Botuverá lembram quando veículos chegaram à cidade nos anos 50:

