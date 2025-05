Dia D: quase quatro mil doses da vacina contra a gripe são aplicadas em Brusque

No sábado, 12, a Secretaria de Saúde de Brusque realizou o Dia D de vacinação contra a influenza. A ação mobilizou 23 Unidades de Saúde do município e contou também com uma tenda de vacinação na praça Barão de Schneeburg, no Centro, organizada pela Vigilância Epidemiológica.

Durante o evento, que coincidiu com o Sábado Fácil, quase quatro mil doses foram aplicadas. A vacinação foi aberta a toda a população, sem restrição a grupos prioritários — uma medida adotada pelo Governo de Santa Catarina para conter a crise respiratória que afeta o país.

Quem ainda não se vacinou pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com sala de vacinação ou a Policlínica. A orientação é buscar a UBS de referência do seu bairro. Caso ela não possua sala de vacina, é possível dirigir-se à unidade mais próxima ou à Policlínica.

Confira os horários de funcionamento das unidades com sala de vacinação:

UBS Rua Nova Trento: 8h às 12h

UBS Bateas: 7h às 12h e 13h às 16h

UBS Dom Joaquim: 8h15 às 11h45 e 13h às 16h45

UBS Maluche: 8h às 12h (atendimento provisório em meio período)

UBS Limeira Baixa: 7h30 às 11h50 e 13h15 às 16h30

UBS Guarani e São João: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

UBS Águas Claras: 8h às 11h45 e 13h às 16h30

UBS Paquetá: 7h30 às 17h (sem pausa para o almoço)

UBS Cedrinho, Ponta Russa, São Luiz, Limeira Baixa e Planalto: 8h às 11h45 e 13h às 16h45

UBS Santa Rita: 8h15 às 11h30 e 13h às 16h30

UBS Santa Terezinha: 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Policlínica: 8h às 20h (sem fechamento para o almoço)

