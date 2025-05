Dia D: vacinação contra gripe acontece neste sábado em Guabiruba

A Prefeitura de Guabiruba promove neste sábado, 10, o Dia D de Vacinação, com ações simultâneas em diferentes pontos do município. A principal ênfase da campanha é a aplicação da vacina contra a Influenza (gripe), além da oferta de serviços complementares voltados à promoção da saúde.

Na praça Theodoro Debatin, no Centro, as atividades ocorrem das 8h às 15h30min, com uma estrutura especial montada para atender à população. O local contará com:

• Aferição de pressão arterial e glicemia

• Orientações de saúde em tenda informativa

• Ações de saúde bucal e combate à dengue

• Vacinação contra a gripe

As Unidades de Saúde da Policlínica, São Pedro e Lageado Baixo funcionarão das 8h às 17h. Nestes locais, além da aplicação da vacina contra a Influenza, também estarão disponíveis demais vacinas do calendário básico.

Cada unidade contará com atividades específicas:

• Policlínica: destaque para a pintura facial para crianças, proporcionando um ambiente mais acolhedor para o público infantil

• Unidade São Pedro: haverá atendimento médico e ações preventivas até as 12h

• Lageado Baixo: disponibilização de testes rápidos e entrega de medicação

A vacinação contra a gripe é voltada aos grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde. Devem se vacinar:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• Gestantes e puérperas

• Idosos

• Profissionais da saúde e da educação

• Forças de segurança e salvamento

• Pessoas com deficiência (PCDs)

• Caminhoneiros

• Trabalhadores do transporte coletivo

• Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

