Dia das Crianças ZM reúne mais de 600 pessoas em evento para famílias

No último sábado, 11, a ZM realizou mais uma edição do Dia das Crianças ZM, um evento especial dedicado aos colaboradores e suas famílias. A ação foi marcada por alegria, integração e momentos entre pais e filhos.

A celebração contou com o apoio de mais de 50 voluntários e parcerias com instituições, como Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária do estado, Secretaria de Educação, Grupo Escoteiro de Brusque, Sesi, Senai, Prefeitura de Brusque, ONG Vida e a equipe de operações especiais do Águia 7 da PM.

Mais de 600 pessoas participaram do evento, que ofereceu diversas atividades recreativas, educativas e culturais, além de demonstrações de segurança e espaços de convivência para as famílias.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

