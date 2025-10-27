Dia de Finados: Paróquia São Luís Gonzaga divulga programação de missas

No próximo domingo, 2, a Igreja celebra o Dia de Finados, considerada uma das datas mais profundas do calendário litúrgico.

O pároco da Paróquia São Luís Gonzaga, padre Helio Feuser, destaca que este não é um dia de tristeza, mas de fé e esperança, em que se recorda com carinho todos aqueles que já faleceram.

“A oração pelos falecidos é uma expressão de amor e comunhão. Cremos que, em Cristo, a morte não é o fim, mas uma passagem para a vida eterna. Quando rezamos pelos que já partiram, pedimos a Deus que os purifique de toda mancha do pecado e os acolha na plenitude do seu reino”.

O padre explica que a devoção pelos mortos vem desde os primeiros cristãos, que se reuniam nas catacumbas para celebrar a Eucaristia junto às tumbas dos mártires.

“Com o tempo, a Igreja instituiu dias de oração pelos defuntos. No século XI, o mosteiro beneditino de Cluny, na França, introduziu o Dia de Finados, no dia 2 de novembro, como data oficial de oração por todos os fiéis defuntos, prática que se espalhou rapidamente por toda a cristandade”.

Celebrações

No domingo, a Matriz São Luís Gonzaga terá missas às 7h, 9h, 17h e às 19h. Também serão celebradas missas na Comunidade São João Batista, no bairro Bateas, às 8h, e na Comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Guarani, às 15h.

Também haverá celebrações na capela do cemitério Parque da Saudade às 7h, 8h30, 10h, 14h, 15h30 e 17h.

