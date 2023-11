Neste Dia de Finados, Brusque amanheceu sob uma chuva persistente, por sinal, um tempo instável que se estendeu a grande parte da manhã desta quinta-feira, 2.

No entanto, nem mesmo as condições climáticas adversas puderam deter a comovente demonstração de afeto e respeito das famílias que lotaram os cemitérios da cidade para prestar homenagens aos seus entes queridos sepultados.

Carregando velas para acender nos túmulos e trazendo flores, muitos também se uniram em missas emotivas, como a que aconteceu na capela mortuária do Cemitério Parque da Saudade.

Esses gestos simples, mas profundamente simbólicos, representaram uma maneira tocante de manter viva a memória daqueles que já partiram. A emoção e a devoção preencheram o ar, tomando conta de cada espaço nos cemitérios.

O céu cinzento no Dia de Finados

O céu cinzento parecia ecoar a atmosfera de respeito solene que permeava a ocasião. No entanto, essa sombra contrastava com a luminosidade dos gestos de amor e saudade, que aqueciam os corações de todos os presentes.

Neste dia especial, preparamos uma galeria de fotos para compartilhar com você, leitor, como foi a tocante movimentação em alguns cemitérios da cidade.

Escolhemos os cemitérios Parque da Saudade e São José como representantes desse momento significativo, que se repetiu em toda a Brusque.

Logo após os anúncios, você poderá conferir as imagens que capturaram a beleza dessas homenagens, que transcendem as palavras e perpetuam a importância do amor e da lembrança para aqueles que já partiram.

Dia de Finados em fotos após anúncios

Dia de Finados em fotos

Para concluir este artigo, estamos cumprindo a promessa feita anteriormente, apresentando uma seleção representativa de fotografias que ilustram de forma objetiva como foi o Dia de Finados em Brusque.

As fotografias foram registradas nos cemitérios Parque da Saudade, na rua Bulcão Viana, e no São José, no bairro Dom Joaquim.

Estas imagens oferecem uma visão detalhada da atmosfera que envolveu não somente esses locais específicos, mas também todos os outros cemitérios da cidade.

Cada foto capturou a emoção e a devoção palpáveis que permearam não apenas esses espaços, mas também o coração de todos aqueles que prestaram homenagem a seus entes queridos neste Dia de Finados.

As cenas expostas, pois, contam uma história, refletindo a emoção, a devoção e o respeito palpáveis que permearam este dia especial.

Através dessas fotografias, esperamos transmitir a profundidade do amor e da lembrança que Brusque dedicou aos seus entes queridos neste Dia de Finados.

*Autoria das fotos: Ciro Groh >>

