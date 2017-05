Dia do Desafio movimenta empresas de Brusque e região

Diversas pessoas de Brusque e região participaram do Dia do Desafio nesta quarta-feira, 31. A chuva atrapalhou a realização de algumas atividades ao ar livre que estavam programadas pelo Sesc, mas, ainda assim, a iniciativa atraiu bom público e é bem avaliada pelo gerente da unidade local do Sesc, Edemar Luiz Alessio, o Palmito.

O Dia do Desafio é realizado em todo o mundo e tem o principal objetivo de incentivar as pessoas a fazer atividade física. Neste dia, as pessoas devem praticar exercícios por, ao menos, 15 minutos. Vale desde jogar futebol até subir escada. O importante é se movimentar.

Na edição deste ano, Brusque enfrentou Cienfuegos, de Cuba; Guabiruba competiu com Ubala, da Colômbia. Já Botuverá mediu forças com Luiziânia, do interior de São Paulo. Vence o desafio quem mobilizar o maior percentual de pessoas da população do município.

Palmito diz que a chuva atrapalhou, mas, mesmo assim, os colaboradores do Sesc fizeram o seu roteiro de mobilizações pelas empresas. “Concentramos as atividades em espaços menores”, explica.

O gerente do Sesc de Brusque afirma que várias empresas participaram do Dia do Desafio. O número final de quantas pessoas se mobilizaram ainda não foi contabilizado pelo Sesc, portanto, ainda não se sabe as cidades da região “ganharam” a competição.

Uma das empresas que aderiram ao Dia do Desafio há alguns anos é a Havan. Priscila Macedo, analista de Recursos Humanos, conta que, apenas na matriz da rede de lojas, cerca de 640 funcionários participaram dos 15 minutos de atividades, incluindo os setores administrativo e de loja.

E o pessoal gosta de se mexer, diz Priscila. “Fica um clima diferente, porque não nos exercitamos, é um momento de conversar, rir e descontrair. E muitos percebem que precisam se exercitar”. Ela ressalta a parceria que a Havan mantém com o Sesc.

Assim como na Havan, os funcionários da Tecnomicro também participaram ativamente do Dia do Desafio. Gisele Coelho dos Santos, analista de RH, diz que os 52 funcionários foram convidados. “A ideia do Dia do Desafio é parar para refletir se você está fazendo algo pela saúde”, considera.

A Tecnomicro participa há anos do Dia do Desafio e faz de tudo para colaborar com a meta estabelecida pelo Sesc. Segundo a analista de RH, os empregados foram divididos em dois grupos para, assim, manter a companhia funcionando e, ao mesmo tempo, participar da iniciativa.

O Dia do Desafio também é motivo de saúde e descontração para os funcionários da Uvel. A empresa conta com 80 empregados e todos são convidados a participar. Alguns não puderam se exercitar porque trabalham em áreas que precisam operar sem interrupções.

“Eles são bem motivados, foi muito legal, todos são muito ativos”, conta a coordenadora de RH da concessionária, Renata Garcia. Ela conta que os funcionários do Sesc elogiaram a disposição dos funcionários durante as atividades.

Pessoas de Botuverá, Guabiruba, São João Batista, Major Gercino e Nova Trento também participaram do Dia do Desafio coordenado pelo Sesc de Brusque.