Nesta quarta-feira, 15, quando se celebra o Dia do Professor, o jornal O Município inicia uma série especial que, ao longo das próximas semanas, vai destacar histórias de docentes que marcaram gerações em Brusque, Guabiruba e Botuverá.

A cada edição, um professor com décadas de experiência em sala de aula será o protagonista, compartilhando experiências que ajudam a contar parte da trajetória da educação na região.

Para abrir a série, a reportagem traz a história de Fernanda Krempel Popper, que atua há 25 anos na rede municipal de Guabiruba.

Chance de inspirar novas vidas

Com 45 anos, Fernanda passou por diferentes setores, experiência que considera fundamental para a própria formação. Ela relembra do início da carreira, quando tudo era diferente.

“Quando comecei, a sala de aula era simples: quadro verde, giz branco, cópias no mimeógrafo, um recurso que muitos hoje nem chegaram a conhecer”, recorda.

O cenário atual, segundo Fernanda, é completamente diferente, com lousas digitais, sistemas informatizados e inúmeros recursos tecnológicos. As mudanças também se refletem na rotina escolar e na relação com alunos e famílias.

“O recreio, antes livre e tranquilo, agora exige monitoramento constante”, observa.

Para ela, o professor precisa se adaptar continuamente. “Essas mudanças nos obrigam a aprender sempre, a nos reinventar e a acolher as novidades”, afirma.

Apesar disso, diz que a essência da profissão permanece a mesma, e que a base continua firme, sustentada pela razão, pela sensibilidade e, sobretudo, “pelo amor que se carrega no coração”.

Ao refletir sobre as próprias decisões dentro da da profissão, Fernanda vê na docência uma oportunidade de servir. Diz que através dela que pode colaborar com a formação intelectual e emocional de muitas crianças.

“Acredito que o retorno desse trabalho, mesmo quando não imediato, é duradouro. A cada novo ano, temos a chance de inspirar vidas, pois o conhecimento transforma”.

Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

