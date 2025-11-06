Na quarta-feira, 15 de outubro, Dia do Professor, o jornal O Município deu início a uma série especial que, ao longo das últimas semanas, e também nesta, apresenta histórias de docentes que marcaram gerações em Brusque, Guabiruba e Botuverá.

A cada edição, um professor com décadas de experiência em sala de aula será o protagonista, compartilhando vivências que ajudam a contar parte da trajetória da educação na região.

Nesta última reportagem da série, é contada a trajetória de Volmir Araldi, 53 anos, que acumula 27 anos de atuação na educação de Brusque.

Educação que transforma vidas

Formado em Filosofia, com habilitação em Filosofia, História e Sociologia, Volmir também possui pós-graduação em Fundamentos da Educação (Unifebe) e mestrado em Educação e Cultura (Udesc). Lecionou principalmente as três áreas de formação.

Ingressou na rede estadual em 1999, na Escola de Educação Básica Monsenhor Gregório Locks, onde é professor efetivo até hoje. Antes disso, atuou na rede municipal entre 1997 e 1998 e também como ACT em outras unidades.

Ele aponta desafios enfrentados ao longo do tempo. “Uma das principais mudanças é o aumento populacional, trazendo demandas que nem sempre podem ser atendidas”, avalia.

Mesmo assim, destaca que ainda há momentos que renovam a motivação dos professores. “Mesmo diante das dificuldades, cabe a nós acreditar que a educação pode transformar vidas”, afirma.

Para Volmir, a relação entre professores e alunos deve ser baseada na confiança mútua. Olhando para o futuro, ele pede que essa confiança nos mestres seja mantida.

“Pedimos que os compreendam e permitam que lhes revelem um novo mundo de conhecimento”.

