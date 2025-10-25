Dia do Servidor Público: veja como será o atendimento dos serviços municipais de Brusque na segunda-feira

Devido ao feriado alusivo ao Dia do Servidor Público, celebrado na terça-feira, 28, e antecipado para segunda-feira, 27, a Prefeitura de Brusque estará fechada. A sede administrativa, assim como as fundações e autarquias, não terão expediente. O atendimento e os serviços retornam normalmente na terça-feira.

Os serviços de Saúde estarão fechados. Em caso de urgência, deve-se procurar o Hospital Dom Joaquim, o Hospital Azambuja ou o Pronto Atendimento no bairro Santa Terezinha, todos com atendimento 24 horas.

Confira o que abre e o que fecha:

Saúde: as Unidades Básicas de Saúde, a Vigilância em Saúde e o Centro de Serviço em Saúde estarão fechados.

Educação: todas as escolas municipais estarão abertas e com aulas normalmente. A partir de quinta-feira (30) até sexta-feira (8), não haverá aulas devido à Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc).

Conselho Tutelar: funciona em regime de plantão. Fone: 98846-1777.

Albergue Municipal: funcionamento normal. Fone: 3351-6328.

Defesa Civil: mantém atendimento de emergência pelo telefone de plantão 199.

Samae: plantão pelo telefone (47) 3255-0500. A sede administrativa e o atendimento estarão fechados.

Fundema: a Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias pelo celular de plantão (47) 98873-1826.

Guarda de Trânsito de Brusque: atendimento pelo telefone 153.

Samu: atendimento normal. Contato pelo 192.

Parque das Esculturas: aberto das 9h às 21h. Entrada gratuita.

Zoobotânico: o parque funcionará normalmente na segunda-feira (27), das 8h30 às 17h30. A entrada custa R$ 10. Estudantes, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, crianças de 5 a 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores pagam meia-entrada mediante comprovação. Crianças menores de 5 anos não pagam. Servidores públicos e dois acompanhantes têm entrada gratuita na segunda-feira.