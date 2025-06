Sempre pensei que o Dia dos Namorados estivesse relacionado a Santo Antônio, casamenteiro e padroeiro dos jovens apaixonados, que sonham em unir os trapos. Afinal, temos em todo o Brasil a tradição das festas juninas. Principalmente, no nordeste brasileiro onde a tradição é forte e duram todo o mês de junho, com danças, fogueiras e casamentos simbólicos sob as bênçãos de Santo Antônio. Mas, não é assim.

Em outros países ocidentais, a data é comemorada no dia 14 de fevereiro, em homenagem a São Valentim que, segundo o catecismo católico, teria enfrentado a ira do imperador romano, realizando casamentos de cristãos, então proibidos pela lei romana. No Brasil, o Dia dos Namorados não foi criado para reverenciar Santo Antônio, muito menos São Valentim. Ao contrário, foi inventado por lojistas, a fim de incrementar o seu comércio.

Contratado por donos de lojas de São Paulo, o publicitário João Dória promoveu uma campanha, a fim de turbinar as vendas, num mês de comércio lojista em baixa. Os jornais e as rádios mostraram a sua força. A campanha publicitária que dizia “Não é só com beijos que se prova o amor!”, levou e continua levando muitos jovens às lojas, a fim de comprar um presente para a amada ou o amado. Os mais velhos também não deixam de mandar ou levar uma florzinha para sua companheira.

A partir de então, o dia 12 de junho converteu-se numa data importante do calendário do comércio lojista. Tanto é que, mal passou o Dia das Mães, os lojistas iniciaram a campanha publicitária que tem por alvo o bolso ou o cartão de crédito dos jovens namorados. E como o amor não tem idade, os casados são também lembrados nessa cruzada comercial para aumentar as vendas. Afinal, muitos deles vivem dizendo que o casamento é um eterno namoro. Assim, até ontem, a propaganda foi intensa. Provavelmente, hoje e amanhã também porque brasileiro, mesmo apaixonado, deixa sempre pra última hora.

Amanhã, então, os jovens enamorados festejarão o seu Dia com beijos e promessas de eterno amor, que só o tempo dirá se são sinceras ou apenas efêmeras palavras que um dia serão levadas pelo vento. Amanhã, joias e bijuterias, camisas de grife e vestidos de butique, perfumes franceses e também flores, muitas flores, serão empacotados com papéis dourados, enlaçados com fitas de seda e transformados em presentes que farão corações apaixonados bater mais forte.

Hoje mandei flores para a minha querida Ana Maria. Foram acompanhadas da renovação da promessa de amor eterno feita há mais de 50 anos.