Dia dos Pais: moradores de Brusque relatam emoção e nova visão da vida após a chegada dos primeiros filhos

Datas comemorativas ganham novos sentidos conforme a vida muda. O Dia dos Pais, que durante anos pode passar despercebido, marcado por lembranças distantes ou até mesmo pela ausência de um pai, se transforma completamente quando um homem se vê, pela primeira vez, no papel de pai.

Esse é o caso de dois moradores de Brusque que, em 2025, celebram o primeiro Dia dos Pais com seus filhos recém-nascidos nos braços. A experiência, para eles, vai além da data no calendário: representa um recomeço, um ajuste de prioridades e a construção de uma nova forma de enxergar o mundo.

O jornal O Município ouviu os dois pais, que compartilham o impacto da paternidade, os desafios e as alegrias dessa fase inicial. Entre noites mal dormidas e choros inesperados, eles relatam também a leveza que nasceu junto com os filhos, e a certeza de que nada será como antes.

Data que mudou de significado

José de Ribamar Ferreira Neto, conhecido como Cidjay, tem 28 anos e mora em Brusque há mais de uma década. Natural de Salinópolis (PA), ele encara o primeiro Dia dos Pais ao lado das filhas gêmeas, Maria Célia e Maria Celine, nascidas em 29 de julho.

A descoberta da paternidade, conta, foi um choque. “Fiquei assustado. E quando soube que eram gêmeas, mais ainda. Precisei de uns dias para assimilar a notícia”.

Com a chegada das filhas, ele e a mãe das meninas, Eduarda Machado Pereira, viram as prioridades mudarem completamente. “Elas ocupam o primeiro lugar na nossa vida desde que ouvimos o primeiro choro. Foi uma sensação inexplicável, um tsunami de sentimentos bons”.

Cidjay destaca que, para os homens, ainda é raro ouvir sobre o lado afetuoso da paternidade. “A sociedade cobra sucesso, estabilidade, mas ninguém fala sobre essa parte boa de ser pai”, observa.

Ele diz que quer exercer uma presença ativa na vida das filhas. “Quero cuidar, educar e aproveitar cada fase delas. Mas também proteger. Tenho duas meninas, e o cenário de violência contra mulheres assusta”.

Ao refletir sobre a data, admite que o Dia dos Pais carregava um peso. “Perdi meu pai muito cedo e não tenho lembranças dessa data. Mas agora é um novo ciclo”, afirma. “O que antes era difícil, hoje virou algo leve e cheio de significado”.

Construção do maior patrimônio

Quem também vive esse recomeço é Andrey Matias, de 31 anos, nascido em Brusque. A filha, Vitta Gandin Matias, nasceu em 19 de maio deste ano. Desde então, ele diz ter passado por uma transformação profunda.

A notícia da gravidez chegou em meio a um momento de descontração. “Tínhamos acabado de voltar da Oktoberfest e tomado uns bons chopes. Já estávamos felizes, e a notícia veio para nos deixar em êxtase”, lembra.

Juntos há 18 anos, entre namoro e casamento, ele e a esposa, Jaqueline, esperavam com ansiedade pela chegada de um filho. Quando a filha nasceu, tudo mudou.

“A responsabilidade de ter uma vida em seus braços impacta muito. Você se doa por completo. Claro, além de muito amor, sempre tem algumas noites mal dormidas”, comenta.

Para Andrey, cada detalhe importa. “Nos primeiros dias de vida, todo dia é uma novidade. Desde um sorriso, um movimento, uma lágrima que escorre pela primeira vez”.

Ele resume a nova fase com uma palavra: doação. “A simples troca de um sorriso ou um carinho vale todo o esforço. Muito se fala de dinheiro, mas o que os filhos mais precisam é de carinho, amor e valores”.

Agora, às vésperas de celebrar seu primeiro Dia dos Pais, Andrey reflete sobre o novo papel. “A gente passa a vida celebrando os nossos pais, e de repente percebe que está construindo a própria família. Essa construção é o maior patrimônio que um homem pode adquirir em terra. Não há nada maior que isso”.

