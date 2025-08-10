O Dia dos Pais, celebrado neste segundo domingo de agosto, encontrou em Guabiruba um cenário perfeito, onde afeto e sabor se entrelaçaram em momentos memoráveis.
Em meio às homenagens e aos encontros familiares, muitos escolheram um dos locais mais emblemáticos da região para, então, viver a data com intensidade e significado.
Com efeito, o restaurante Lá nas Trutas, localizado no bairro Lajeado Alto e cercado pela natureza exuberante do Parque Nacional da Serra do Itajaí, voltou a ser cenário de encontros especiais neste domingo, 10.
A paisagem, marcada pelo verde intenso e pela tranquilidade das montanhas, contribuiu para uma atmosfera acolhedora e singular.
Ao longo do dia, o espaço recebeu um público expressivo que buscava mais do que uma refeição.
Sabores do Dia dos Pais
Por consequência, cada mesa refletia o desejo por reencontros, memórias e pela tradição gastronômica que, há décadas, transforma o ambiente em um verdadeiro refúgio afetivo.
Trutas cuidadosamente preparadas, carro-chefe do cardápio, dividiram protagonismo com arroz, saladas frescas, legumes refogados e acompanhamentos típicos da culinária de Guabiruba, compondo uma refeição que agradou a todos os paladares.
As sobremesas, por sua vez, encerraram o almoço com doçura e nostalgia, trazendo sabores que remetem à infância e às tradições familiares.
Dia dos Pais em família
Ademais, a presença de pais acompanhados por filhos e netos deu ao ambiente uma aura de afeto e celebração.
Sorrisos largos e conversas tomaram conta do espaço, que há décadas é reconhecido não apenas pela gastronomia, mas também pela hospitalidade e pelo vínculo afetivo que construiu com a comunidade.
Dia de paz
Neste Dia dos Pais, o Lá nas Trutas reafirmou seu papel como cenário de encontros inesquecíveis.
Em meio à natureza, cercado por trilhas e cantos de pássaros, o restaurante proporcionou mais do que uma refeição, entregando uma celebração marcada por afeto, tradição e beleza.
Confira as fotos
Ao final desta matéria, após os anúncios, encontra-se uma galeria de fotos que registra os instantes vividos neste domingo especial.
Cada imagem, pois, revela a emoção dos reencontros, a alegria das famílias e a atmosfera única que só o Lá nas Trutas é capaz de proporcionar.
Dia dos Pais em fotos
