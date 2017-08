Dia Nacional da Construção Social em Brusque amplia serviços à comunidade

Em sua sétima edição, o Dia Nacional da Construção Social em Brusque terá como principal diferencial o aumento da oferta de serviços sociais. A comunidade poderá fazer a Carteira de Identidade no local, assim como realizar o agendamento para o cadastro biométrico, obrigatório para todos os eleitores brasileiros.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 9, Izaías Otaviano, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintricomb), Fernando José de Oliveira, presidente, e Ademir Pereira, vice-presidente, ambos do Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon), e o diretor do Sesi de Brusque, Roberto Zen, destacaram os benefícios para os empregados e a integração com a classe empresarial.

Zen ressalta que a oportunidade de fazer a Carteira de Identidade e o agendamento são importantes. “Ações de cidadania como essa são oportunidades para os trabalhadores terem acesso a elementos básicos”.

As primeiras 50 pessoas que fizerem a primeira via do documento, não terão custo nenhum. As demais terão de pagar R$ 8, o valor da foto. Será possível fazer também a segunda via, mas só não terá custo para quem comprovar não ter condições financeiras.

O Dia Nacional da Construção Social ocorrerá no dia 19 de agosto, no complexo esportivo do Sesi. Haverá sorteio de brindes para os trabalhadores e diversos serviços, como o corte de cabelo, maquiagem, manicure. Também serão sorteados brindes, como bicicletas, para os trabalhadores.

De acordo com o presidente do Sintricomb, Izaías Otaviano, são esperadas mais de 3 mil pessoas, entre trabalhadores e seus dependentes, além dos empresários. Com o evento já consolidado, o sindicalista acredita o público será ainda maior neste ano.

O sorteio é limitado aos empregados da construção civil, mas os outros serviços são abertos à toda a comunidade. Os trabalhadores são interessados em participar já estão recebendo convites nos canteiros de obras. No dia do evento, também será possível adquirir o convite para participar.

Momento empresarial

Já consolidado na programação do Dia Nacional da Construção Social, o momento empresarial de 2017 terá como palestrante o médico do trabalho Gustavo Nicolai. O evento será realizado no restaurante Aromo, também no dia 19, a partir das 10h30.

“Esse ano é assunto bastante pertinente, que interessa a todos, que é a segurança do trabalho”, diz Oliveira. O palestrante irá abordar a segurança no trabalho e o seu custo-benefício. Para o presidente do Sinduscon, trata-se de um assunto importante para os empresários, visto que um trabalhador afastado pode custar mais de dez vezes para o empregador.

Outro objetivo do momento empresarial é integrar o setor da construção civil da região. “É uma oportunidade de networking”, diz Oliveira, mencionando os contatos que se faz em rodas de conversa.

Hoje vice-presidente, Ademir Pereira tem sido um dos incentivadores do projeto desde o começo. “Foi criado para unir os trabalhadores e empresários. É a união da classe da construção civil”, diz.

Evento nacional

O evento é uma realização da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que em Brusque tem como parceiros Sinduscon, Sintricomb e o Sesi. O evento ocorrerá, em 2017, em 28 cidades brasileiras.

Serviço

O que: Dia Nacional da Construção Social

Quando: dia 19, das 13h às 17h

Onde: Complexo do Sesi, na rodovia Antônio Heil

Como: as pulseiras já estão sendo entregues, mas os trabalhadores que quiserem participar podem comparecer no local no dia do evento.

Quem pode participar: a comunidade em geral, mas o sorteio será restrito aos funcionários.

Momento empresarial

O que: palestra “SST: Custo ou investimento e os impactos do e-social”, com o médico Gustavo Nicolai

Quando: dia 19, às 11h

Onde: restaurante Aromo

Como: adquiri ingressos no Sinduscon, ao custo de R$ 20. Associados podem pagar junto com a mensalidade, enquanto os demais devem pagar antecipadamente. Os ingressos também podem ser comprado no dia e local do evento.

Quem pode participar: comunidade em geral, mas associados do Sinduscon têm o benefício de poder pagar os R$ 20 apenas na mensalidade.