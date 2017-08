Dia Nacional da Construção Social reúne famílias no Sesi de Brusque

O Dia Nacional da Construção Social reuniu empregados e empresários da construção civil no Sesi de Brusque, neste sábado, 19. O tradicional evento levou atividades recreativas e culturais para as crianças, e ações de cidadania para os adultos.

Joseane da Silva, moradora de Brusque, levou os dois filhos e o sobrinho para brincarem no Sesi. A ideia fez sucesso e as crianças se divertiram na cama elástica e em outros brinquedos instalados no estacionamento.

Foi a primeira vez de Joseane no Dia da Construção Social, mas ela gostou. “É muito bom, muito legal”, resume a mãe, que soube do evento por meio dos filhos, que estudam na escola municipal Augusta Dutra de Souza, no bairro Limeira.

Em contrapartida, Claúdio Ramos, emprego no ramo da construção civil há dez anos, é figura carimbada no evento. Ele já o frequenta há mais de cinco anos, e já ganhou uma churrasqueira e uma bicicleta nos sorteios.

“É um dia muito bom, vim com a minha cunhada e uma amiga dela para aproveitar”, afirma o trabalhador, que foi junto mais familiares ao local. Para Ramos, inicitivas como o Dia Nacional da Construção Social são importantes.

O evento é coordenado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), e localmente é realizado pelo Sesi-SC junto com os sindicatos dos Trabalhadores da Construção Civil de Brusque (Sintricomb) e da Indústria da Construção Civil (Sinduscon).

Marco Goetten, diretor técnico do Sesi-SC, destaca o objetivo do evento. “O propósito é chamar a atenção para atitudes saudáveis, comportamentos seguros no ambiente de trabalho e em casa”, afirma.

O presidente do Sintricomb, Izaías Otaviano, ressalta as novidades neste ano. Por exemplo, foi possível fazer a Carteira de Identidade e o agendamento para o cadastro biométrico na Justiça Eleitoral.

O vice-presidente do Sinduscon, Ademir Pereira, afirma que o Dia Nacional da Construção Social é um dos maiores eventos do setor da Construção Civil em todo o país. Mas o destaque para ele é a integração promovida.

“Para nós, Sinduscon e Sintricomb, é uma data realmente importante porque aqui trouxemos o trabalhador e a sua família e o empresário com a sua família. É um congraçamento de ideias entre patrões empregados e familiares, o que para nós é muito gratificante”, diz Pereira.

O Dia Nacional da Construção Social começou no sábado pela manhã, com o tradicional momento empresarial. O médico Gustavo Nicolai palestrou sobre “Segurança e Saúde no Trabalho – Custo ou investimento” e os impactos do E-Social para o empresariado.